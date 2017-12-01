Как главный налоговик Татарстана пообещал наказать Алексея Путина

Предприниматели пожаловались на осечки и бюрократию налоговой

Фото: Дмитрий Резнов

Руководство УФНС по РТ встретилось с бизнес-сообществом и отчиталось о борьбе против адресов массовой регистрации. По словам чиновников, за год им удалось очистить реестр юрлиц от «балласта», исключив из него больше 18 тыс. недействующих фирм. Однако собственники компаний и индивидуальные предприниматели указали на неприятные осечки этой работы и непреодолимую бюрократию. За их диалогом наблюдал корреспондент «Реального времени».

Наш балласт

1 декабря команда бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова организовала встречу с предпринимателями, куда были приглашены представители управления Федеральной налоговой службы (УФНС). Чиновники УФНС отвечали на вопросы бизнеса, которые касались в основном рассогласованных, по мнению предпринимателей, регистрационных действий налоговой и пробелов в законодательстве.

Руководитель управления Марат Сафиуллин, открывая встречу, привел данные по проверкам бизнеса (ранее Нагуманов неоднократно поднимал проблему избыточного контроля со стороны госорганов). По словам главы УФНС, проверки затрагивают лишь 0,3% от общего числа юрлиц и 0,15% индивидуальных предпринимателей. Инспектор «никогда не выйдет на проверку», если компания или предприниматель работает с добропорядочными контрагентами, имеет адекватную налоговую нагрузку и не показывает постоянных убытков. «Мы, налоговые органы, сегодня работаем для вас, а не вы для нас», — заявил Сафиуллин.

По словам Ольги Агафетовой, с 2016 года количество адресов массовой регистрации сократилось на 629, а самих фирм, зарегистрированных по таким адресам, стало меньше в 9 раз



Начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Ольга Агафетова рассказала о ревизии госреестра юридических лиц. По ее словам, из него был исключен «так называемый наш балласт» — 18,5 тыс. недействующих фирм с татарстанской пропиской. В отношении 12,5 тыс. организаций в реестр была внесена пометка о недостоверном адресе, по 2 тыс. компаний внесена запись о недостоверности руководителя, еще по 1 тыс. — о недостоверности участника.



С 2016 года количество адресов массовой регистрации сократилось на 629 (сейчас их 131), а самих фирм, зарегистрированных по таким адресам, стало меньше в 9 раз (2 тыс. в этом году против 18,5 тыс. в прошлом).

Навести порядок, сказала Агафетова, удалось во многом благодаря тому, что предприниматели сами уточняли свои адреса. Запись о недостоверности получил «только тот балласт, который не откликнулся на нашу просьбу в течение долгого времени».

7 квадратных сантиметров

Однако, по словам самих представителей бизнеса, работа по уточнению регистрационных данных была проведена не идеально. Одна из предпринимательниц рассказала, что ее компании ошибочно присвоили пометку о недостоверном адресе: «Со мной же люди работать отказываются — из Москвы, еще откуда-то».

По ее словам, работники налоговой приходили в компанию и «визуально» удостоверились, что адрес регистрации совпадает с фактическим. Позднее «из налоговой звонили, сказали, у вас все хорошо». Но потом предпринимательница заметила, что по ИНН ее фирмы выходит информация о недостоверности данных. «Я бегом в налоговую. Меня в налоговой, во-первых, никто принять не хочет», — пожаловалась она.

Представители бизнеса считают, что работа по уточнению регистрационных данных была проведена не идеально



Добиться приема у начальника межрайонной инспекции ФНС №4 Алексея Путина так и не удалось, рассказала она: «Попасть к нему невозможно, чтобы мне хотя бы объяснили, почему так. Пока я не написала письмо, что хочу встретиться с начальником налоговой, со мной вообще никто не разговаривал. Потом со мной как-то поговорили. На прием можно только 5 декабря — это было две недели назад».



В итоге, сказала предпринимательница, ей предложили заполнить форму о смене адреса. «У меня нет смены адреса. За то, что налоговая неправильно подала сведения, я должна сейчас сходить туда — не знаю куда. Что делать-то?» — спрашивала она.

«Похоже, вашу ситуацию я как раз осветила. Вы находитесь по адресу, где располагается много фирм», — ответила Агафетова. Адреса, по которым зарегистрировано более 10 организаций, признаются массовыми, уточнила она: «Я от комитета по защите прав потребителей получаю претензии о том, что мы зарегистрировали неизвестно где фирму, не могут их найти», — добавила представитель УФНС.

«Я бы хотел извиниться в первую очередь за Алексея Евгеньевича Путина», — сказал Марат Сафиуллин и пообещал предпринять в отношении своего подчиненного «соответствующие действия». Тем не менее, сказал он, если в информресурс налоговой адрес фирмы попал как массовый, «значит, для этого были определенные основания». «У нас сегодня есть фирмы, которые, если разделить помещение по метражу, работают на 7 квадратных сантиметрах. На 7 квадратных сантиметрах, вы уж согласитесь, осуществлять деятельность просто невозможно», — отметил Сафиуллин.

Марату Сафиуллину пришлось извиняться за Алексея Евгеньевича Путина



Тему массовой регистрации продолжила другая предпринимательница, которая владеет помещением и сдает его в аренду бизнесу. Юрлица приходят и уходят, но после ухода информация о прежнем адресе никуда не исчезает, объяснила она: «Мне очень жаль, что мои арендаторы потом в одно и то же помещение попадают». «Куда писать? Вот я сейчас послушала, как с этим обращаются. Я приду в налоговую и не знаю, в какую дверь тыкаться и по какому адресу идти. Вы же знаете, как это бывает», — поддержали ее коллеги. Представители УФНС ответили, что сообщить о смене адреса арендатора можно и не приходя в налоговую.



Другой владелец помещения рассказал, как обращался в УФНС с просьбой предоставить данные о всех фирмах, зарегистрированных по его адресу: «Мне ответили отказом. Предложение: вы пишете письма организациям, чтобы уточнить их адреса. Пишете владельцам юрадресов. Мы дадим вам информацию за пять минут». Чиновники УФНС заверили, что такая практика есть. «Я вас умоляю. За два года ко мне налоговая ни разу не обратилась — кто у меня зарегистрирован», — заявил предприниматель.



Чей чай

Один из бизнесменов, владеющий несколькими ресторанами, спросил представителей УФНС о пробелах в законе, из-за которых не ясно, как платить налоги. В его ресторанах, как и везде, есть тенденция к росту безналичного расчета. Это приводит к сокращению чаевых. «В Европе, в Америке чаевые можно оплачивать с карточки, у нас пока нельзя. Пока в Налоговом кодексе нет такого понятия», — объяснил он. Как следствие, чаевые приходится включать в общий чек, а уже потом перечислять их сумму работникам. Но в этом случае чаевые проходят не как личный доход сотрудника, а как прибыль предприятия, и налоги с них удерживаются в размере не 13% (ставка налога с доходов физлиц), а 42%.

Сафиуллин констатировал, что законодательством эта проблема сейчас никак не урегулирована и «вопрос больше не к налоговому органу», а к законодателям.

1 / 20 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов