Налоговики перекрывают кислород «Камгэсэнергострою»

Налоговая служба приостановила операции по счетам застройщика в пяти разных банках. Компания накопила 100 млн рублей долгов

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в 2020 году УФНС Татарстана приостанавливало операции по счетам застройщика ПАО «Камгэсэнергострой» в пяти разных банках 10 раз. Первые блокировки начались сразу после новогодних каникул — 9 января, второй раунд прошел совсем недавно.

ФНС вышла с каникул и заблокировала счета «Камгэсэнергостроя»

С чем именно связаны блокировки, со стопроцентной уверенностью сказать нельзя — республиканская налоговая служба пока не ответила на запрос «Реального времени». Хранят молчание по запросам редакции и в самом «Камгэсэнергострое», и в головной компании — ХК «Ак Барс» Ивана Егорова. Однако многое о ситуации могут сказать открытые данные — согласно системе «СПАРК-Интерфакс», предприятие накопило 98,7 млн рублей долгов по открытым исполнительным производствам.

Большинство производств связано с различными долгами по решениям Арбитражного суда РТ — на них приходится не менее 65 млн рублей. При этом в перечне судебных решений, по которым недоплатил «Камгэсэнергострой», несколько десятков исков относительно равномерно распределены по разным кредиторам.

Большинство производств связано с различными долгами по решениям Арбитражного суда РТ — на них приходится не менее 65 млн рублей. Фото Максима Платонова

Кому должен «Камгэсэнергострой»

Среди истцов с самыми крупными суммами — Управление капитального строительства и реконструкции Казани: «Камгэсэнергострой» еще не выплатил ему 11 из 49 миллионов, присужденных по искам о домах «Салават купере». Тогда город (выступая техническим заказчиком на стройках Госжилфонда при президенте РТ) взыскивал с застройщика неустойку и возмещение стоимости необоснованного обогащения из-за неприменения понижающих коэффициентов в строительной документации (говоря по-русски, из-за завышенной сметы).

Еще 5,3 млн застройщик должен исполкому Челнов за аренду земли под производственную базу. Как минимум 19 из 42 млн компания должна «ВТБ Лизингу» по лизинговым платежам. Еще у компании есть производство по долгам ООО «А плюс девелопмент» на 6,7 млн рублей по договору на выполнение проектных и изыскательских работ — из этой суммы «Камгэсэнергострой» пока не заплатил ни копейки.

При этом у «Камгэсэнергостроя» есть исполнительные производства несудебного характера. Так, компания должна около 500 тысяч по налогам, 1,8 млн по регулярным пошлинам и другим регулярным платежам. Сущими копейками на этом фоне выглядят еще около 420 тысяч по штрафам и возмещениям ущерба, вишенкой на торте — 60 тысяч рублей невыплаченных штрафов ГИБДД.

Неуловимый застройщик

При этом к «Камгэсэнергострою» неоднократно подавали и продолжают подавать иски о банкротстве. Последний из них поступил в картотеку Арбитражного суда РТ совсем недавно — 20 января: его подало пермское ООО «Компания С-групп» на скромную сумму в 1,2 млн рублей. Всего, согласно данным арбитража, суды рассмотрели 39 дел о банкротстве компании, 32 из них были прекращены.

Решение по этому иску еще не принято, однако в головной компании — ХК «Ак Барс» — уже открестились от долгов «КамгэсЗЯБа». Фото chelny-biz.ru

Лишь однажды такой иск имел успех. Правда, скромный и ненадолго. 25 декабря 2018 года Арбитражный суд РТ постановил ввести в компании наблюдение по иску челнинского ООО «Арена» на 5,5 млн рублей, но уже через месяц это дело было прекращено.

При этом «дочке» «Камгэсэнергостроя», «КамгэсЗЯБ», повезло меньше. В начале ноября компания подала иск о собственном банкротстве на сумму свыше 1 млрд рублей. Решение по этому иску еще не принято, однако в головной компании — ХК «Ак Барс» — уже открестились от долгов «КамгэсЗЯБа». Причинами банкротства тогда назвали убыточность основной деятельности и высокую конкуренцию. При этом «КамгэсЗЯБ» оказался должником «Камгэсэнергостроя».

За 2018 год «Камгэсэнергострой» зафиксировал значительный убыток в 348 млн рублей. До этого компания несколько лет подряд была прибыльной или хотя бы безубыточной: в 2017 году чистая прибыль составила 108 млн рублей, годом ранее — 142 млн рублей, в 2015-м застройщик получил символическую чистую прибыль в 779 тысяч рублей.

Выручка от продаж за это время снизилась с 7,7 млрд рублей в 2016 году до 3,7 млрд рублей в 2018-м.