Управление ФНС по Татарстану напомнило о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление ФНС России по Татарстану напомнило, что до 1 декабря 2022 года необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, а также транспортный и в отдельных случаях НДФЛ.

Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений проводится уже с начала сентября. Она продлится и в этом месяце. Татарстанцам налоговые уведомления переданы для вручения почтой России.

Фото: скриншот личного кабинета налогоплательщика

Налогоплательщики могут не дожидаться уведомления по почте, а воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или Личным кабинетом на официальном сайте ФНС России с любого компьютера или телефона и заплатить имущественные налоги в один клик.



Чтобы проверить данные своих объектов налогообложения нужно зайти в Личный кабинет в раздел «Имущество». Если налогоплательщик обнаружит несоответствие в данных, он может сообщить об этом в налоговый орган.

Фото: скриншот личного кабинета налогоплательщика

Чтобы пользоваться возможностями Личного кабинета необходимо в любом налоговом органе получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, либо воспользоваться учетной записью портала «Госуслуги».

По Татарстану за 9 месяцев в рамках исполнительных производств о взыскании налогов судебные приставы составили 3 164 акта ареста на сумму 842,5 млн рублей.

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Илина Хакимова