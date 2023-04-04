Четыре татарстанца задекларировали за 2022 год более 1 миллиарда рублей дохода

Фото: скриншот трансляции

В Татарстане к сегодняшнему дню четыре индивидуальных предпринимателя задекларировали за 2022 год доход, превысивший 1 миллиард рублей. Об этом рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

— Если вас интересуют итоги декларационной кампании 2021 года, могу сказать, что в 2022 году более 1 млрд доходов в Татарстане зарегистрировали 24 налогоплательщика с сумой налога к уплате очень серьезной — 367 млн рублей. Считаю, что у нас достаточное количество миллиардеров, и это говорит о том, что у нас очень хорошо развивается бизнес в нашей республике. На сегодняшний день четыре индивидуальных предпринимателя задекларировали в 2022 году доход свыше 1 млрд рублей и сумма налога, исчисленного им к уплате, составила большую сумму — 151 млн рублей, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Управление ФНС по Татарстану ожидает от жителей региона, обязанных продекларировать свои доходы, 65 тысяч деклараций. Согласно прогнозу, они заплатят в бюджет свыше 3 миллиардов рублей.



До завершения декларационной кампании по итогам 2022 года остается чуть больше месяца. До 2 мая отдельные категории граждан должны самостоятельно рассчитать сумму налога и направить в ФНС декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина