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Четыре татарстанца задекларировали за 2022 год более 1 миллиарда рублей дохода

10:29, 04.04.2023 1
Четыре татарстанца задекларировали за 2022 год более 1 миллиарда рублей дохода
Фото: скриншот трансляции

В Татарстане к сегодняшнему дню четыре индивидуальных предпринимателя задекларировали за 2022 год доход, превысивший 1 миллиард рублей. Об этом рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

— Если вас интересуют итоги декларационной кампании 2021 года, могу сказать, что в 2022 году более 1 млрд доходов в Татарстане зарегистрировали 24 налогоплательщика с сумой налога к уплате очень серьезной — 367 млн рублей. Считаю, что у нас достаточное количество миллиардеров, и это говорит о том, что у нас очень хорошо развивается бизнес в нашей республике. На сегодняшний день четыре индивидуальных предпринимателя задекларировали в 2022 году доход свыше 1 млрд рублей и сумма налога, исчисленного им к уплате, составила большую сумму — 151 млн рублей, — сообщил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Управление ФНС по Татарстану ожидает от жителей региона, обязанных продекларировать свои доходы, 65 тысяч деклараций. Согласно прогнозу, они заплатят в бюджет свыше 3 миллиардов рублей.

До завершения декларационной кампании по итогам 2022 года остается чуть больше месяца. До 2 мая отдельные категории граждан должны самостоятельно рассчитать сумму налога и направить в ФНС декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

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Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыБизнесОбществоВласть Татарстан Управление федеральной налоговой службы по РТ

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Если взять в расчет 3 млрд., которые должны заплатить все налогоплательщики, и из них 367 млн., которые должны заплатить 24 налогоплательщика, получается занимательная картина:   24 предпринимателя платят 12% от всех собираемых налогов - значит владеют 12% всего товарно-денежного оборота в Республике.   Остальные 65 тысяч, заплатят в среднем по 40 000 тысяч (3 млрд. - 367 = округленно 2,6 млрд. / 65 000 налогоплательщиков).   То есть: 65000 человек, каждый заплатит 13% от дохода в сумме 40 тысяч. А значит ежемесячный доход у каждого, по итогам последнего года, составил 25 000.   25 000 рублей в месяц доход, Карл!   Вы там передайте кто-нибудь главе ФНС, что эта новость совсем не предмет гордости. Это безнадёга для всех, кто получает налогооблагаемый доход! Ну, кроме этих 24 человек, конечно же…
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