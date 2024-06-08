Оксана Соболева: «При налоговой проверке списать вину на неграмотного бухгалтера не получится»

Как выявляются налоговые правонарушения и кого могут признать виновными

Фото: Динар Фатыхов

Налоги остаются одним из основных источников пополнения государственного бюджета. В сложных условиях, когда перед страной один за другим возникают политические и экономические вызовы, контролирующие органы стремятся минимизировать недосбор налогов, и поэтому вопрос о снижении налогового контроля бизнеса, по-видимому, откладывается до лучших времен. В серии своих авторских колонок Оксана Соболева, руководитель налоговой практики Bishenov&Partners, разъясняет читателям «Реального времени», что нужно знать о налоговом праве в России, и рассказывает, как не попасть под тяжелую пяту ФНС. В первой части ее рассказа — о том, кому следует ждать налоговых проверок и что может случиться по их окончании. Спойлер: незнание законов не освобождает от ответственности.



Налоговые проверки и кому они грозят



Уклонение от уплаты налогов, по Налоговому кодексу, считается правонарушением. Но если уклонение происходит в крупных размерах — речь идет уже о преступлении, и тогда в работу вступает уже не Налоговый, а Уголовный кодекс.

Перечислим основные инструменты, с помощью которых государство выявляет факты уклонения от уплаты налогов:

Предпроверочный анализ ФНС.

Выездные налоговые проверки.

Камеральные проверки.

Какова вероятность бизнеса подпасть под действие одного из этих инструментов и когда налоговые инспекторы появятся под дверью вашего офиса?

Вероятность камеральной проверки для каждого бизнесмена практически стопроцентная. Она начинается автоматически, как только ваша отчетность поступает в ФНС. Чтобы ее провести, не нужно ни специальных решений, ни оглашения планов налоговиков — периодичность камеральных проверок зависит только от периодичности подачи вашей отчетности. Длится это мероприятие три месяца. Исключения, когда камеральные проверки не проводятся, есть, но под них подпадает очень небольшая группа налогоплательщиков.

Вероятность камеральной проверки для каждого бизнесмена практически стопроцентная. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вероятность выездной проверки точно определить нельзя — проверить налоговики могут любую организацию, будь то АО, ООО или ИП. Правда, есть ограничения: у одного и того же налогоплательщика по определенному периоду и предмету ее можно провести лишь определенное количество раз в год. Дважды одни и те же налоги за один и тот же период проверять нельзя. Исключения перечислены в п.п. 5, 10, 11 статьи 89 Налогового кодекса РФ.



В общем случае, чем больше критериев риска в вашем бизнесе, тем выше шанс на то, что налоговые органы организуют выездную проверку. К таковым относятся, например:

налоговая нагрузка ниже среднеотраслевого показателя;

убытки в отчетности в течение двух лет или больше;

доля вычетов по НДС выше безопасного порога;

рентабельность ниже, чем в среднем по отрасли.

План выездных проверок не публикуется, это внезапное мероприятие. Заранее о нем не предупреждают, так что вы узнаете о проверке в момент ее начала. По общему правилу, такая проверка проводится максимум дважды в год, но в некоторых случаях лимит увеличивается. Длится выездная проверка два месяца, но ее могут приостановить или продлить.

План выездных налоговых проверок не публикуется, это внезапное мероприятие, заранее о нем не предупреждают. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Допросы, осмотры и изъятия: что можно инспектору

При выездной проверке у инспектора есть самые серьезные полномочия. Все они обозначены в законодательстве, и по факту инспектор ФНС, прибыв на предприятие для выездной проверки, по полномочиям мало чем отличается, например, от представителя правоохранительных органов.

Так, заподозрив уклонение от уплаты налогов, он может допрашивать свидетелей (как правило, это сотрудники вашей компании, особенно те, которые по функционалу связаны с финансово-экономическим блоком работы). Кроме того, инспектор может осматривать территории, помещения, предметы, изучать рабочую документацию. Инспектор имеет право изымать в компании документы и предметы, в том числе и носители информации, связанной с расчетом и уплатой налогов, — серверы, компьютеры, жесткие диски и т. д. В его полномочия входит назначение инвентаризации и экспертиз различного рода.

Для участия в проверке сотрудники ФНС могут привлекать полицейских, которые помогают собирать доказательства, разыскивать свидетелей и должностных лиц компании, если те уклоняются от проверки.



В идеальном случае камеральная или выездная проверка не выявляет никаких нарушений. Но если вдруг по недосмотру или по злому умыслу допущено было уклонение от выплаты налогов, инспектор доначислит налоги и пени. Сразу после вынесенного по итогам проверки решения на имущество может быть наложен запрет на отчуждение (передачу в залог или продажу). А если начислений столько, что имущество их не покрывает, счета компании заблокируют на недостающую сумму.

Для участия в проверке сотрудники ФНС могут привлекать полицейских, которые помогают собирать доказательства, разыскивать свидетелей и должностных лиц компании. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если же задолженность не будет погашена после того, как решение вступит в силу, то ее взыщут принудительно: за счет тех самых заблокированных на счетах денег либо же за счет положительного сальдо ЕНС.

Что смягчит вину, а что — усугубит

Организации и физлица, допустившие нарушения, могут быть привлечены к ответственности — административной или уголовной, в зависимости от неуплаченной суммы.

Физическое лицо может быть наказано, только если ему уже исполнилось 16 лет. Круг виновных лиц в организации может быть различным: например, это может быть руководитель, главбух или другие сотрудники, подписывавшие отчетную документацию. Это определяется на основе штатного расписания, должностных инструкций и других внутренних документов компании. Так что в группе риска могут оказаться не только главный бухгалтер и руководитель.

Есть различия между тем, умышленно или по неосторожности допущено было правонарушение. Например, если в компании были созданы искусственные договорные отношения с подставными лицами (например, фирмами-однодневками), это квалифицируется как умышленное правонарушение. Или же можно привести в пример многочисленные нарушения с дроблением бизнеса на мелкие компании с целью снижения налоговой нагрузки.

Организации и физлица, допустившие нарушения, могут быть привлечены к ответственности — административной или уголовной, в зависимости от неуплаченной суммы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правонарушение может быть совершено по неосторожности — например, из-за низкой квалификации бухгалтерского персонала. Важно понимать, списать вину на неграмотного бухгалтера и выйти сухим из воды не получится: судебная практика в России такова, что низкая квалификация отдельных сотрудников не основание для признания невиновности организации. Правда, при определении степени вины суд может учесть незнание закона или исполнение незаконного приказа руководителя.

Есть обстоятельства, которые полностью исключают вину сотрудника или ИП в совершении налогового правонарушения. Во-первых, вина исключается, если деяние было совершено вследствие стихийного бедствия или других непреодолимых обстоятельств, которые общеизвестны и в доказательствах не нуждаются. К примеру, бухгалтерия не смогла перечислить налог вовремя из-за сильного стихийного бедствия, уничтожившего документы. Во-вторых, не может быть признан виновным человек, который не отдавал себе отчета в совершаемых действиях (и это подтверждено документально).

Ответственность может быть не снята, а смягчена, если правонарушение было совершено в силу тяжелых личных или семейных обстоятельств, ввиду тяжелого материального положения или под влиянием угроз или принуждения. А вот если человек ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные деяния — вина усугубляется.

Есть обстоятельства, которые полностью исключают вину сотрудника или ИП в совершении налогового правонарушения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Четыре важных ремарки:

Повторно за совершение одного и того же налогового правонарушения наказать никого нельзя.

Если вы самостоятельно исправили допущенные правонарушения и оплатили всю сумму недоимок и пеней до того, как ошибку обнаружили налоговики, вина с вас снимается.

Общий срок давности привлечения к ответственности за совершенное налоговое правонарушение — три года с момента совершения (кроме нарушений, предусмотренных ст. 120 и 122 НК РФ, — по ним исчисление срока давности начинается со следующего дня после окончания соответствующего налогового периода).

За совершение налогового правонарушения может быть привлечен к ответственности не только гражданин России, но и гражданин любого другого государства, и даже человек без гражданства. Главное — если он действует в налоговом поле на территории Российской Федерации.

О том, что именно грозит правонарушителям в области налогового права и как уберечься от последствий, я расскажу в своей следующей колонке.