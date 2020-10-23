Бизнес в Татарстане ждет глобальный налоговый аудит

В ФНС по республике начали масштабную сверку имущества юрлиц с базами данных Росреестра и ГИБДД

Многочисленные кадастровые споры вынудили внести поправки в Налоговый кодекс. Одним из результатов судебной практики стал запрет с этого года применять льготную ставку земельного налога в 0,3% для юридических лиц, использующих землю для ИЖС не по назначению, например, перепродажи. Но увеличить ставку в пять раз для таких организаций налоговики смогут только после взаимодействия с земельными органами местного самоуправления. Одновременно в ФНС по Татарстану организовали глобальную сверку данных по объектам недвижимости и движимого имущества юрлиц, облагаемых транспортным и земельным налогам. Данные сверяются с базами Росреестра и ГИБДД. Об этих и других новшествах в Налоговом кодексе татарстанские налоговики рассказали на вебинаре с участием предпринимателей. Ключевые для бизнеса и важные для рядовых татарстанцев законодательные новеллы записал корреспондент газеты «Реальное время».

Татарстанские налоговики провели очередной вебинар, так называемые «сетевые слушания» с участием представителей бизнеса РТ. Тема — актуальные изменения налогового законодательства, которые уже произошли в 2020 году, или предстоят с началом 2021 года. В частности, ФНС предупредила о том, по каким налогам теперь не нужно подавать декларации (что не означает — не платить их), какими льготами ИП или МСБ могут воспользоваться в части имущественного, земельного или транспортного налога, и как теперь два последних налога будут начисляться.

Как отметила Елена Корчагина — заместитель начальника отдела камерального контроля №2 УФНС по РТ, сегодня налог на имущество организаций регулируется нормами Налогового кодекса РФ и законом Татарстана, устанавливающим сами ставки и льготы по налогу — транспортный налог также регулируется нормами НК РФ и законами Татарстана. Земельный налог, в свою очередь, регулируется НК РФ и решениями органов местного самоуправления: в целом по районам Татарстана они примерно одинаковые, отдельные решения существуют лишь по Казани и Набережным Челнам.

Как отметила Елена Корчагина, сегодня налог на имущество организаций регулируется нормами Налогового кодекса РФ и законом Татарстана, устанавливающим сами ставки и льготы по налогу. Фото: tatar-inform.ru

Судебная практика по кадастровым спорам привела к правкам НК



Изменения по этим налогам появились потому, что за последние годы была наработана судебная практика, особенно в части расчета кадастровой стоимости — это положительный момент, считают в ФНС, так как часто эти судебные решения, уравновешивая Налоговый кодекс, меняют налоговую нагрузку «в пользу налогоплательщика» (то есть, снижают ее). Тем более, что предусмотреть полностью то, как повлияет на нашу жизнь законодательная практика, невозможно. А опираться только на судебную практику становится сложно.



В результате, только в прошлом году появились два больших законодательных изменения: это федеральный закон № 63 от 15 апреля 2019 года и федеральный закон №325 от 29 сентября 2019 года.

Декларацию по транспортному налогу больше подавать не надо

В частности, согласно 63-му закону с 2020 года была отменена обязанность юридических лиц заполнять декларацию по транспортному налогу — ранее организации предоставляли такую отчетность в феврале. За 2020 год, таким образом, их заполнять не надо, как и в последующие годы. Но при этом авансовые платежи в течение года не отменены.



Чтобы заявить свое право на льготы, если таковые у предприятий имеются, придется заполнять форму, установленную Минфином РФ. Однако подавать эти заявления следует лишь по истечению налогового периода, то есть после 31 декабря 2020 года — уже на основании этого заявления налоговики могут правильно применить льготу на ту часть 2020 года, которая была льготирована.



Во-вторых, согласно 63-му закону, с 2020 года отменены авансовые расчеты по налогу на имущество организаций — организации теперь должны подавать только годовые декларации.

С 2020 года льготная ставка земельного налога по землям для ИЖС может применяться лишь тогда, когда эти участки не используются в предпринимательской деятельности. Фото: tek53.ru

Потеря льготы при использовании земли для ИЖС не по назначению

В-третьих, одно из ключевых изменений имущественного налога заключается в том, что с 2020 года льготная ставка земельного налога в размере 0,3% по землям с видом разрешенного использования для ИЖС (индивидуального жилищного строительства) может применяться лишь тогда, когда эти земельные участки не используются в предпринимательской деятельности.

— То есть, на уровне Налогового кодекса закреплена норма, запрещающая организациям использовать пониженную ставку, если земельные участки для ИЖС используются не для личных целей (а, например, для перепродажи). Ставка земельного налога на участок с нецелевым использованием будет в пять раз выше — 1,5%. На практике случаи такого использования земли были и в России, и у нас в Татарстане. Организации покупали большие земельные участки, делили их и начинали перепродавать, — рассказала Корчагина.

Аналогично теперь и земельный налог по сельхозземлям начисляется по льготной ставке 0,3% только в том случае, если участки организациями не используются в коммерческих целях.

Поднять ставку в пять раз сразу не смогут

Еще больше изменений в Налоговый кодекс внес 325-й закон, касающийся в первую очередь порядка взаимодействий налоговых органов с другими ведомствами. Во-первых, он регулирует взаимодействие граждан и юрлиц через МФЦ — с которыми УФНС по РТ заключило договоры, и теперь все документы МФЦ имеют такую же юридическую силу, какую имеют и документы татарстанских налоговиков.



Во-вторых, налоговики получили право получать сведения у Росреестра, если им необходимо будет уточнить информацию об участках организаций за предыдущие годы.



Еще больше изменений в Налоговый кодекс внес 325-й закон, касающийся в первую очередь порядка взаимодействий налоговых органов с другими ведомствами. Фото cheltv.ru

В-третьих, чтобы применять повышенную ставку земельного налога в 1,5% на те земельные участки для ИЖС, которые предприятия используют ради коммерческой выгоды — налоговики должны будут тесно сотрудничать с органами земельного контроля, в том числе органами местного самоуправления. Сами налоговики в волюнтаристском порядке этого сделать не смогут.



В-четвертых, сами заявления организаций о налоговых льготах ФНС обязано рассматривать не дольше месяца.

Глобальная сверка данных по имуществу юрлиц



Одно из важнейших изменений касается установления обязанности для организаций с 2021 года предоставлять информацию в налоговую службу о всех своих объектах, находящихся в собственности, по которым будут исчисляться транспортный и земельный налоги, декларации по которым за 2020 год подавать уже не надо (как и в последующие годы). Но в срок до 1 марта 2021 года оба налога необходимо будет оплатить. В течение этого года ФНС направляла и направляет сообщения об исчисленных суммах налога, содержащих рассчитанные суммы налогов за 2020 год. Но носить эти сообщения будут «информативный характер», организации должны уплачивать авансовые платежи в течение года, исчисляя суммы налогов самостоятельно. Сделано это было в целях уменьшения бумажной массы и в рамках перехода на электронное взаимодействие, рассказали в ФНС Татарстана. Как это будет происходить на практике, признаются они, сказать сегодня трудно.

Одновременно в ФНС проходит сверка данных о находящихся у организаций объектов движимого и недвижимого имущества, для чего направляет информационные письма на предприятия, и получает данные из ГИБДД, Росреестра и других ведомств. Данные, содержащиеся у налоговиков, должны соответствовать данным регистрирующих органов и самих налогоплательщиков. В противном случае, если у ФНС окажется некорректная информация.

Одновременно в ФНС проходит сверка данных о находящихся у организаций объектов движимого и недвижимого имущества. Фото: nalog.ru

— Потому что тот налоговый объем, который мы сами насчитаем и предъявим к оплате, будет использоваться при определении полноты уплаты земельного и транспортного налогов. Может получиться так, что организация добросовестно уплачивала авансовые платежи по земельному и транспортному налогам, но окажется, что в нашей базе данных какое-то транспортное средство не было снято с учета (или же сведения о снятии с учета могли к нам не поступить). В данном случае мы вынуждены будем исчислить налог в большем объеме, и тогда у организации возникнет задолженность. Процедура неприятная, не нужна она ни вам, ни нам, — предупредила Елена Корчагина.

Если же организация, зарегистрировав объект в Росреестре или ГИБДД, не укажет это в сообщении налоговикам и не заплатит с этого объекта налог — на организацию наложат штрафные санкции. Впрочем, в течение полугода после 1 марта 2021 года налогоплательщик, если его что-то не устроит в расчетах налоговиков, вправе обратиться в органы ФНС и сообщить об этом, а там уже примут решение по претензии (в течение месяца).

Наконец, теперь согласно НК по кадастровой стоимости может рассчитываться не только налог на недвижимость в ТЦ, но, и, например, регион может самостоятельно принять решение облагать по кадастровой стоимости и гаражи, подземные парковки, принадлежащие организации. ФНС напоминает, что в Татарстане уже по кадастровой стоимости облагаются помещения в самих торговых центрах.

Освобождаются от этих налогов только те организации, которые состоят в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Фото: twitter.com/nalog__ru

Попал в реестр МСБ — получи льготы по налогам с 1 апреля по 30 июня

В ФНС также уточнили решения по льготам, связанным с пандемией. Так, юрлицам предоставят частичные льготы по транспортному, имущественному и земельному налогам — на период с 1 апреля по 30 июня. Но освобождаются от этих налогов только те организации, которые состоят в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (он представлен на сайте ФНС). И только на объекты, используемые и предназначенные для предпринимательской деятельности. Второй квартал для ИП и физических лиц, имеющих недвижимость в торговых центрах и торговых комплексах, также будет льготироваться, сумма по налогу на имущество, которую придется заплатить в 2021 году за 2020-й, соответственно будет меньше.



Отдельно в ФНС предлагают обращаться с заявлениями о льготах по налогам, если найдут себя в перечне отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса (подходит ли ОКВЭД вашей организации под льготы, можно, например, посмотреть тут). Льготы могут предназначаться для 49 ОКВЭД 12 отраслей, в числе прочего, для организаций, работающих в сфере транспорта, культуры и досуга, физкультуры, туризма, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, выставок, бытовых услуг, здравоохранения, печатной продукции и СМИ и розничной торговли продовольственными товарами.

Сумма выпадающих налоговых доходов из-за льготников — 1 млрд рублей

Что же касается физических лиц, то, как рассказали в УФНС по Татарстану, сегодня в РТ 1,6 млн человек, которые платят налог на имущество, из них 600 тыс. — получают налоговые уведомления в своих личных кабинетах на сайте ФНС, остальные их получают по почте заказным письмом.



Налоговики особо отметили, что на сайте госуслуг получать подобные уведомления невозможно — хотя некоторые граждане ошибочно считают по-прежнему: если 1 декабря срок уплаты налога, а 2 декабря никаких уведомлений о просроченной задолженности нет в госуслугах, то ее и в природе не существует. Причина невозможности ФНС посылать уведомления на сайт госуслуг в налоговой тайне, под которую попадает кадастровый номер объекта налогообложения, его стоимость, адрес, марка автомобиля, сумма налогов. Уведомления на почту в ФНС в этом году направили позже, чем обычно, «из-за технических проблем».

В числе прочего, пенсионеры и инвалиды, например, не уплачивают земельный налог на участок, если он не превышает по размеру 6 соток. Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане, рассказали в ФНС, всего 1 млн человек, пользующихся льготами по налогу на имущество, земельным и транспортным налогам — из 2,2 млн налогоплательщиков. Сумма налогов, выпадающих из бюджета РТ ежегодно, соответственно составляет 1 млрд рублей — на 8 млрд рублей всех налоговых сборов по этим налогам. В числе прочего, пенсионеры и инвалиды, например, не уплачивают земельный налог на участок, если он не превышает по размеру 6 соток. По транспортному налогу есть отдельные льготы для попадающих под ряд категорий (инвалиды, герои труда), полностью освобождаются от транспортного налога только ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

В ФНС просят физлиц подавать заявки на льготы

После того, как с 2015 года налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости недвижимости, объект налогообложения по квартирам уменьшили на 20 кв. м, по деревенским домам на 50 кв. м.

— У нас есть региональная особенность — в сельских районах живут бабушки и дедушки, которые собственники таких домов. Пожилые пенсионеры налог на имущество физлиц не уплачивают за один дом, одну квартиру, один гараж или одно машиноместо. Те льготники (пенсионеры или инвалиды), у кого несколько объектов недвижимости, могут сами выбрать объект, который будут льготировать. В целях удобства у нас все автоматизировано. Компьютер сам может определить что гражданину выгоднее, и дотироваться будет более крупный объект, — объяснила Елена Корчагина.

Всего у 2,2 млн налогоплательщиков в собственности находится несколько миллионов объектов, облагаемых тем или иным налогом. Более 1 млн земельных участков, более 1 млн объектов недвижимости и более 1 млн транспортных средств.



В автоматическом режиме, например, предоставляют льготы для многодетных. Фото: Евгения Хохлова

В настоящий момент, напомнили в ФНС, льготы по налоговым выплатам предоставляются лишь в заявительном порядке — и в налоговых органах информация о том, что физлицо является льготником, может отсутствовать. И это несмотря на то, что в последние 2 года в ФНС все же наладили взаимодействие с Пенсионным фондом РФ. В автоматическом режиме, например, предоставляют льготы для многодетных (у которых трое и более совершеннолетних детей): с 2020 года на каждого ребенка действует вычет по 5 квадратных метров (дополнительно к уже существующему вычету в 20 кв. м) по квартире, и по 7 кв. м на ребенка в жилом доме (дополнительно к уже существующему вычету в 50 кв. м для всех домов). Всего такой льготой в Татарстане могут воспользоваться 40 тысяч многодетных семей. В случае, если гражданин обратится с заявлением о том, что ему полагается льгота — и в ФНС с ним согласятся, то ему смогут пересчитать налоговые выплаты за последние 3 года, но в ряде обстоятельств, и за более ранний период.