В УФНС Татарстана разъяснили, на какие меры поддержки могут рассчитывать СМИ республики

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Ирина Козачек разъяснила представителям СМИ республики, на какие меры поддержки издания могут рассчитывать как пострадавшая отрасль.

Напомним, в апреле с инициативой отнести СМИ к пострадавшим отраслям выступил президент РТ Рустам Минниханов, в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил СМИ в этот перечень.

Козачек отметила, что на поддержку смогут рассчитывать те организации, чей основной ОКВЭД соответствует указанным в постановлении за подписью Мишустина. В первую очередь речь идет о субсидиях в размере 12 130 рублей на каждого работника организации. Для этого организация должна входить в реестр МСП, не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не иметь недоимок по налогам более 4 тысяч рублей. Количество работников не должно снижаться менее чем на 90% по сравнению с первым марта, но для небольших организаций, где увольнение даже одного человека влечет за собой неисполнение этой нормы, она применяться не будет.

Субсидия — за 2 месяца, отдельно за апрель, отдельно за май. Для получения такой субсидии необходимо отправить заявление в специальной форме в личном кабинете на сайте ФНС, по почте, либо в боксах на входах в отделения ФНС.

При этом пока остается неясно, имеет ли организация право на субсидию за апрель, так как отрасль внесли в пострадавшие только в конце мая. Этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве РФ. Козачек добавила, что на субсидию за май организации, подходящие по критериям, могут точно рассчитывать.

Субсидию при этом можно потратить не только на зарплату, но и на другие «неотложные нужды» СМИ — проверять, на что издание потратило средства, налоговая не будет.

Также СМИ могут рассчитывать на продление сроков уплаты ряда налогов, за исключением, например, НДС и НДФЛ. Продление наступает автоматически, без подачи заявления. Более того, когда настанет срок — можно будет платить равными долями по 1/12 в течение года.

На рассмотрении правительства РФ находится законопроект, согласно которому будут «обнулены» некоторые налоги на 2-й квартал. В числе них — налог на прибыль, налоги по УСН и ЕНВД, налоги на транспорт, имущество, землю, страховые взносы. Если закон вступит в силу — это «обнуление» наступит автоматически, хотя декларацию все же нужно будет сдать.

Также СМИ могут подать заявление на отсрочку по всем налогом, кроме НДС, акцизов и ряда не столь актуальных для СМИ налогов, как НДПИ. Здесь ставятся условия по снижению доходов более чем на 10% или получению убытка при условии прибыльности в 2019 году — такие же, как и по другим отраслям.