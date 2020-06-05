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В УФНС Татарстана разъяснили, на какие меры поддержки могут рассчитывать СМИ республики

14:48, 05.06.2020
В УФНС Татарстана разъяснили, на какие меры поддержки могут рассчитывать СМИ республики
Фото: wikipedia.org

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Ирина Козачек разъяснила представителям СМИ республики, на какие меры поддержки издания могут рассчитывать как пострадавшая отрасль.

Напомним, в апреле с инициативой отнести СМИ к пострадавшим отраслям выступил президент РТ Рустам Минниханов, в мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил СМИ в этот перечень.

Козачек отметила, что на поддержку смогут рассчитывать те организации, чей основной ОКВЭД соответствует указанным в постановлении за подписью Мишустина. В первую очередь речь идет о субсидиях в размере 12 130 рублей на каждого работника организации. Для этого организация должна входить в реестр МСП, не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не иметь недоимок по налогам более 4 тысяч рублей. Количество работников не должно снижаться менее чем на 90% по сравнению с первым марта, но для небольших организаций, где увольнение даже одного человека влечет за собой неисполнение этой нормы, она применяться не будет.

Субсидия — за 2 месяца, отдельно за апрель, отдельно за май. Для получения такой субсидии необходимо отправить заявление в специальной форме в личном кабинете на сайте ФНС, по почте, либо в боксах на входах в отделения ФНС.

При этом пока остается неясно, имеет ли организация право на субсидию за апрель, так как отрасль внесли в пострадавшие только в конце мая. Этот вопрос находится на рассмотрении в правительстве РФ. Козачек добавила, что на субсидию за май организации, подходящие по критериям, могут точно рассчитывать.

Субсидию при этом можно потратить не только на зарплату, но и на другие «неотложные нужды» СМИ — проверять, на что издание потратило средства, налоговая не будет.

Также СМИ могут рассчитывать на продление сроков уплаты ряда налогов, за исключением, например, НДС и НДФЛ. Продление наступает автоматически, без подачи заявления. Более того, когда настанет срок — можно будет платить равными долями по 1/12 в течение года.

На рассмотрении правительства РФ находится законопроект, согласно которому будут «обнулены» некоторые налоги на 2-й квартал. В числе них — налог на прибыль, налоги по УСН и ЕНВД, налоги на транспорт, имущество, землю, страховые взносы. Если закон вступит в силу — это «обнуление» наступит автоматически, хотя декларацию все же нужно будет сдать.

Также СМИ могут подать заявление на отсрочку по всем налогом, кроме НДС, акцизов и ряда не столь актуальных для СМИ налогов, как НДПИ. Здесь ставятся условия по снижению доходов более чем на 10% или получению убытка при условии прибыльности в 2019 году — такие же, как и по другим отраслям.

ТехнологииМедиаОбществоВласть Татарстан
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