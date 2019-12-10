Минтранс РТ подготовит обращение о пересмотре цен на проезд в Казани

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Министр транспорта Ленар Сафин дал поручение заместителям подготовить обращение в Госкомитет РТ по тарифам по вопросу пересмотра установленной стоимости перевозки пассажиров в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча Ленара Сафина с перевозчиками состоялась сегодня. На ней состоялись две внеочередные заседания балансовой комиссии с участием представителей министерств экономики, финансов, ЦЭСИ при КМ РТ, УФНС по РТ, Госкомитета РТ по тарифам, Комитета по транспорту. Также присутствовали семь из 11 предприятий-перевозчиков МУП «ПАТП 2», МУП «ПАТП-4», ООО «КПАТП-7», ООО «КПАТП-9», ООО «Республиканский автовокзал», из Нижнекамска — ООО «Нижнекамское ПАТП» и ООО «ПАТП №1».

Сафин выслушал перевозчиков и их предложения по улучшению экономического состояния. Убытки предприятий подтверждены. В итоге министр поддержал перевозчиков, при этом посоветовав повысить прозрачность доходов предприятий и вести раздельный учет по пассажирской деятельности, уходя от «котлового» метода учета затрат.

Министр также рекомендовал участникам проанализировать опыт Москвы в части организации оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает ведомство.

Ранее свой комментарий о решении балансовой комиссии высказал председатель АТП по РТ Сергей Темляков, которого не пустили на совещание.