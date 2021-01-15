Инструкция ФНС: патент — без ограничений и «упрощенка» — со следующего года

Бизнесу Татарстана рассказали об основных налоговых нововведениях

В этом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые отменили ЕНВД, а также ввели новые правила для патентной системы налогообложения. Представители налоговой службы рассказали татарстанскому бизнесу, кто может воспользоваться патентом, как совмещать разные налоговые режимы, каким образом рассчитывается сумма потенциально возможного годового дохода и от чего зависит сумма патента. Подробнее — в материале «Реального времени».

Патент еще можно выбрать — до 1 февраля

Изменения в налоговом законодательстве связаны с поправками, внесенными в Налоговый кодекс законом №373-ФЗ от 23 ноября 2020 года. Хотя единый налог на вмененный доход с 1 января не действует, вопросов, касающихся его отмены, возникает еще много, сообщила во время онлайн-вебинара для предпринимателей начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС России по РТ Эльмира Хамидуллина.



Даже если представители бизнеса, ранее работавшие по «вмененке», до сих пор не выбрали для себя иной налоговый режим, у них еще есть время это сделать. Например, перейти на патентную систему до 1 февраля текущего года, пояснила налоговик. Правда, перейти на УСН те, кто одновременно с ЕНВД применял и общую систему налогообложения, в этом году уже не смогут — это можно будет сделать только со следующего года. Налогоплательщикам напомнили:

Несмотря на то, что они не могут воспользоваться ЕНВД, в январе они должны обязательно сдать налоговую декларацию по этому режиму за четвертый квартал прошлого года в тот орган, где организация или ИП находились на учете по «вмененке». Снятие с учета по устаревшему налогу произойдет автоматически. Кроме того, налогоплательщикам предоставили возможность уменьшить за четвертый квартал прошлого года размер налога по «вмененке» на сумму страховых взносов. Для тех, кто оплатил ЕНВД до 31 декабря, это можно сделать и в первом квартале нового года.

На патентную систему налогообложения можно перейти в любой момент, при этом важно помнить, что заявление об этом в налоговый орган нужно подать за 10 дней до начала применения этого режима, а до тех пор по доходам нужно будет отчитаться по другому налогу. При ПСН декларация не предоставляется



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Чтобы применять ПСН, доход организации не должен быть более 60 млн рублей, а численность наемных работников не должна превышать 15 человек. При этом сам индивидуальный предприниматель в это число не входит. Важно помнить, что если предприниматель использует и патент, и «упрощенку», то ограничение выручки в 60 млн рублей действует не только по ПСН, а по двум режимам одновременно.

Предприниматель может получить как несколько патентов одновременно для разных видов деятельности, так и приобретать один патент на разные периоды. В зависимости от длительности патента установлены разные сроки оплаты. Патент на пять месяцев включительно можно оплатить одним платежом не позднее срока окончания его действия. Если предприниматель получил патент на период от 6 месяцев до года, первая дата оплаты — 31 марта, через 90 дней, а вторая — не позднее срока окончания действия патента. Уменьшить сумму патента на размер ранее уплаченных страховых взносов также возможно, когда это сделать, предприниматель решает сам, в том числе с учитывая, есть ли у него наемные работники или нет.

Налог не снизят, пока не вступят в силу республиканские поправки

Свои поправки в ПСН внес и республиканский закон №90 от 25 декабря 2020 года, который вступит в силу с 1 февраля нынешнего года. Он расширил применение нового режима.

Патенты могут теперь использовать организации торговли и общепита с залами площадью свыше 50 кв. м, но не более 150 кв. метров, автостоянки, станции техобслуживания.

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Новый регламент поменял суммы потенциально возможного годового дохода по многим видам деятельности. Теперь от числа наемных работников зависит размер потенциально возможного годового дохода предпринимателя. Он установлен в размере 1 млн рублей и дополнительно по 300 тыс. рублей на каждого наемного работника.

Если «ипэшник» имеет одного наемного работника, то по патентной системе он заплатит 78 тыс. рублей налогов в год.

Поменялись условия ПСН в сфере розничной торговли и общепита. Если розничная торговля осуществляется на площади торгового зала не более 10 кв м, то сумма налога вычисляется с этого метража. Если площадь торгового зала больше 10 кв. м, то размер налога высчитывается исходя из площади не торгового зала, а уже всего объекта. Таким образом работает закон РТ, подчеркнула докладчица.

Фиксированный размер потенциально возможного годового дохода при площади торгового зала менее 10 «квадратов» сохраняется и сейчас. Произведя вычисления, Эльмира Хамидуллина отметила, что в Казани ПВГД объекта площадью до 10 кв. м составит почти 52 тыс. рублей. «Если площадь более 10 «квадратов», то потенциально возможный годовой доход устанавливается на 1 кв. метр торговой сети, и сумма эта может оказаться не такой, какую ожидали», — предупредила она.

— По поводу перерасчета… Сейчас многие налогоплательщики, которые видят, что у них сумма налога по новому закону стала намного меньше, стали обращаться, чтобы пересчитали сумму налога. У них были места на рынке или маленькие торговые площади менее 10 квадратных метров. Сейчас обращаются с заявлениями, чтобы пересчитать сумму налога. Можете подавать в произвольной форме, но сумма налога будет пересчитываться только с 1 февраля, когда вступит в силу закон республики Татарстан, — обратила внимание докладчик.

При этом если патент действителен, например, до 31 марта, то перерасчет его не коснется, а будет произведен в соответствии с республиканским законом уже для вновь оформленного документа с апреля.

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На основании законодательных поправок патентная система при перевозках пассажиров и грузов возможна только, если у предпринимателя в собственности или в аренде не более 20 транспортных средств. Если организация получила патент на территории республики, а доставляет грузы за ее пределы, то такой режим остается действительным.

Пересчитать патент в сторону увеличения — легко

Предпринимателям также рассказали о нюансах перехода с одного режима налогообложения на другой.

При переходе с ЕНВД на упрощенную систему в расходах можно учитывать стоимость товаров, сырья и материалов, которые приобретались в период применения «вмененки» и будут реализовываться уже в новых условиях налогообложения, поэтому и деньги, полученные от их реализации, будут учитываться.

Если имеются остатки нереализованных товаров при переходе с ЕНВД на общий режим налогообложения, то сумму НДС можно будет принять к вычету при реализации данных товаров. После перехода на общий режим налогообложения НДС к вычету не принимается в отношении основных средств, приобретенных в период ЕНВД, стоимость которых сформирована с учетом налога на добавленную стоимость. Однако если ввод в эксплуатацию основных средств осуществлен после перехода на новый режим, то в этом случае НДС можно принять на вычет.

Если численность работников организации превышает 100 человек, а сумма доходов — более 150 млн рублей, в этом случае компания может остаться на УСН, но уплачивать налоги она будет по повышенным ставкам. 120 млн рублей будут облагаться ставкой в 6%, а доход, в отношении дохода свыше 120 млн рублей будет применяться ставка в 8%. Если в какой-то период численность сотрудников превысит 100 человек, но не более 130 работников, также будут применяться повышенные ставки к доходам в том квартале, когда имело место превышение параметров.

Организации могут совмещать разные системы налогообложения. Часть работников предприятия может быть занята деятельностью, в отношении которой применяется УСН, другая часть — в режиме ПСН. Если, к примеру, за 16 торговыми точками будут числиться два работника, понятно, что налогоплательщики в этом случае неправильно применяют патентную систему, которая актуальна при розничных продажах, заметила Хамидуллина, отвечая на вопросы участников вебинара. При этом она дала понять, что такая хитрость с налоговой не пройдет.

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Если предприятие торгует хлебо-булочной продукцией, то это розничная продажа, при которой можно пользоваться патентом, а если организация тоннами приобретает муку, ПСН исключена. Под розничную продажу в Налоговом кодексе не попадают три наименования продукции: меховые изделия, лекарства, обувь. При реализации остальной продукции можно применять патент, пояснила спикер вебинара.

Один из слушателей поинтересовался, можно ли забрать заявление на патент на одну из трех торговых точек, поскольку предприниматель вынужден закрыть ее. Хамидуллина заметила, что новый закон дает руководство к действию, если при ПСН необходимо открыть еще одну торговую точку — налог рассчитывается в большую сторону, обратных инструкций пока нет. Она обещала разобраться в этом вопросе в частном порядке.