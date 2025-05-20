Богатые тоже платят: татарстанцы заплатили 4 млрд по повышенным ставкам налога

В республике стали известны первые результаты применения пятиступенчатой шкалы НДФЛ

Фото: Реальное время

Почти 4 млрд рублей составила сумма «налога на богатых», собранная в Татарстане по итогам первого квартала года, выяснило «Реальное время». Это поступления с налога на доходы физлиц (НДФЛ), рассчитанные в соответствии с новым законодательством по повышенным ставкам для тех, чья прибыль превышает 2,4 млн рублей в год. Как сообщили изданию в УФНС по РТ, львиная доля собранных с состоятельных татарстанцев денег поступила в консолидированный бюджет республики. Причем эта сумма превысила 10,5% от суммы НДФЛ, собранной в целом по России по ставкам 15—22%. Подробнее об эффекте внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ, перспективах роста связанных с ней бюджетных доходов и возможного увода гражданами доходов от повышенного налогообложения — в нашем материале.

«Налог на богатых» посчитали по-новому

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане в первом квартале 2025 года сумма поступлений по НДФЛ по повышенным ставкам (свыше 13%) составила 3,9 млрд рублей. Отвечая на запрос издания о налоговых доходах от применения введенной с 2025 года пятиступенчатой шкалы начислений, в УФНС России по РТ также сообщили, что более 80% этой суммы — 3,25 млрд, поступило в консолидированный бюджет республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это первые результаты перехода на новую систему начислений НДФЛ по повышенным ставкам: в 2024 году он составлял 15%, если годовой доход налогоплательщика превышал 5 млн рублей, а с 1 января 2025-го пороговая планка снизилась вдвое, сама шкала стала пятиступенчатой:

13% — для доходов до 2,4 млн рублей в год (менее 200 тыс. рублей в месяц);

15% — для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год;

18% — для доходов от 5 до 20 млн рублей в год;

20% — для доходов от 20 до 50 млн рублей в год;

22% — для доходов свыше 50 млн рублей в год.

Повышенные ставки применяются не ко всему доходу, а к сумме превышения над пороговыми уровнями. Доходы от НДФЛ по ставке 13% поступают в региональный и местный бюджеты, а свыше 13% — в федеральный бюджет.

Десятая часть всего объема НДФЛ

«Налог на богатых» в 2025 году в Татарстане обеспечил 1/10 часть от всех поступлений НДФЛ в первом квартале текущего года. Как ранее сообщал министр финансов РТ Марат Файзрахманов, поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Татарстана и муниципалитетов республики составили 38 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года (32 млрд), когда «налог на богатых» взимался без применения какой-либо градации.

Эти цифры вполне соответствуют общероссийским показателям. По данным ФНС, в первом квартале 2025 года сборы от НДФЛ в стране в 1,5 раза превысили прошлогодние, а налоговые доходы от НДФЛ, начисленного по ставкам свыше 13%, составили порядка 38 млрд рублей.

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Татарстана и муниципалитетов республики составили 38 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года (32 млрд). Реальное время / realnoevremya.ru

Тенденция к росту доходов бюджета от НДФЛ прослеживается на протяжении нескольких лет. Так, по итогам 2024 года в консолидированный бюджет республики поступило 191,5 млрд рублей — на 47,4 млрд больше, чем в 2023-м (144,1 млрд).

Рост бюджетных доходов от НДФЛ в 2025 году в Татарстане глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин объяснил тремя факторами:

увеличением заработной платы на 23%;

увеличением числа рабочих мест в республике на 23 тысячи;

повышением качества налогового администрирования.

«Количество богатых людей растет постоянно»

Эксперты предсказывают дальнейший рост поступлений от НДФЛ, в частности от применения пятиступенчатой шкалы налогообложения. Это связывают с ожидаемым ростом доходов населения, в результате которого будет расти и количество налогоплательщиков с годовым доходом, превышающим 2,4 млн рублей.

По данным налоговой службы, в 2024 году в Татарстане насчитывалось 683 человека, получивших доход свыше 50 млн рублей, 1 085 человек с годовым доходом от 20 млн до 50 млн, 11 834 человека с годовым доходом от 5 млн до 20 млн и 50 757 человек с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Количество богатых людей у нас регулярно растет. Если в 2023 году в Татарстане было 30 миллиардеров, то по итогам 2024 года их уже 37, — сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на брифинге, посвященном декларационной кампании 2025 года.

Это не так много?

Но насколько рост налоговых поступлений от НДФЛ может повлиять на пополнение бюджета в целом?

— Основной вклад в доходы бюджета вносит НДС, — говорит финансовый директор консалтинговой фирмы «Леонат» Наталья Николаева. — Поэтому, даже если доходы от повышенных ставок НДФЛ вырастут, это не станет особенно большим вкладом, потому что не так много людей получают повышенные зарплаты. Основная часть населения вписывается в ставку в 13%, а под более высокие ставки подпадают топ-менеджеры крупных компаний и им подобные.

«Основной вклад в доходы бюджета вносит НДС». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Есть, разумеется, и другой путь — «подтянуть» повышенные ставки к менее высоким доходам, как это уже произошло, когда планку доходов, облагаемых по ставке 13%, опустили с 5 млн до 2,4 млн рублей. Но Наталья Николаева полагает, что такое вряд ли произойдет, а снижение планки до 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц было логичным. Зарплата в 200 тысяч рублей для Татарстана — очень большая, подчеркнула она, поскольку речь идет не о Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге, а сельскохозяйственной республике со средней зарплатой 70—80 тысяч рублей.

По мнению директора ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» Виктора Тимохина, эффект от введения прогрессивной шкалы НДФЛ проявится позже — к концу календарного года, когда сложится четкая картина бюджетных доходов.

— Введение прогрессивной пятиступенчатой шкалы однозначно даст эффект в плане пополнения бюджетов, — говорит Тимохин. — Учитывая, что доходы от НДФЛ по ставке 13 процентов зачисляются в региональные и местные бюджеты, а доходы по более высоким ставкам, хотя и идут в федеральный, но в регионы возвращаются — работает эффект бумеранга, происходит финансовая подпитка через консолидированный бюджет, и регионы, которые вкладывают больше, имеют тут приоритет по возврату средств через инвестиционные программы и тому подобное.

Уведут — не уведут?

Наталья Николаева считает, что объем налоговых поступлений от НДФЛ по повышенным ставкам со временем будет расти, но вряд ли быстрыми темпами:

— Собственники бизнеса будут, скорее всего, увеличивать не зарплаты, а выплачиваемые дивиденды. А дивиденды, в отличие от НДФЛ, облагаются 13-процентным налогом и не подпадают под шкалу для НДФЛ.

«Собственники бизнеса будут, скорее всего, увеличивать не зарплаты, а выплачиваемые дивиденды». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Виктор Тимохин также считает, что вряд ли повышенные ставки введут для более низких доходов, чем 2,4 млн рублей в год. А снижение уровня облагаемых «щадящим» 13-процентным налогом доходов вдвое в 2025 году объясняет тем, что это не стали устанавливать сразу, предусмотрев переходный период, чтобы изменения не были слишком болезненными и налогоплательщики к ним привыкли:

— В развитых странах сегодня просматривается достаточно серьезный крен в сторону налогообложения именно физических лиц, и Россия не исключение. Я с этим согласен, я считаю это является более справедливым, чем, например, перевод с упрощенной системы налогообложения на НДС предприятий с доходом свыше 60 миллионов рублей.

Тимохин сомневается, что богатые налогоплательщики сумеют увернуться от повышенных ставок, поскольку, по его мнению, российские налоговые органы уже научились грамотно администрировать процесс и контролировать движение денежных средств.