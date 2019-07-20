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УФНС по Татарстану приобретет 10 кроссоверов стоимостью по миллиону рублей каждый

04:34, 20.07.2019
УФНС по Татарстану приобретет 10 кроссоверов стоимостью по миллиону рублей каждый
Фото: ru.wikipedia.org / Stan28121981

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану намерено закупить 10 кроссоверов. Стоимость каждого из них составит по одному миллиону рублей.

Согласно материалам госзакупки, ведомству потребуются черные неполноприводные кроссоверы с пятиступенчатыми механическими коробками передач и бензиновыми двигателями объемом не менее 1,6 литров и мощность от 110 до 150 л.с.

В машинах должны иметься фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, кондиционер, а также система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении.

Закупка будет оплачена из федерального бюджета. Заявки на участие в госзакупке будут принимать до 26 июля, а аукцион состоится 30 июля. Исполнителю предстоит поставить автомобили в течение 50 дней с даты заключения контракта.

Ранее «Реальное время» писало, что диспетчерский центр Министерства здравоохранения купит автомобили скорой помощи на общую сумму в 384,3 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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