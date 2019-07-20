УФНС по Татарстану приобретет 10 кроссоверов стоимостью по миллиону рублей каждый

Управление федеральной налоговой службы по Татарстану намерено закупить 10 кроссоверов. Стоимость каждого из них составит по одному миллиону рублей.

Согласно материалам госзакупки, ведомству потребуются черные неполноприводные кроссоверы с пятиступенчатыми механическими коробками передач и бензиновыми двигателями объемом не менее 1,6 литров и мощность от 110 до 150 л.с.

В машинах должны иметься фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, кондиционер, а также система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении.

Закупка будет оплачена из федерального бюджета. Заявки на участие в госзакупке будут принимать до 26 июля, а аукцион состоится 30 июля. Исполнителю предстоит поставить автомобили в течение 50 дней с даты заключения контракта.



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