Аренда приносит владельцам квартир в Казани 12 тыс. рублей в год с квадратного метра

Татарстанские налоговики подсчитали возможный доход граждан, сдающих внаем жилую недвижимость

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года порядка 7,4 тыс. татарстанцев отчитались перед налоговиками о доходах от сдачи в аренду квартир, сообщили «Реальному времени» в УФНС по РТ в связи с выходом публикации о том, что казанские чиновники хотят решить проблему падения доходности отельного бизнеса за счет введения ограничений на рынке посуточной аренды квартир.

В ведомстве уточнили, что ведение статистической налоговой отчетности по декларированию доходов от посуточной сдачи квартир в аренду физлицами не предусмотрено, и поэтому не назвали «Реальному времени» объем налоговых поступлений от этого вида деятельности.

Проблему падения доходности отельного бизнеса казанские чиновники хотят решить за счет введения ограничений на рынке посуточной аренды квартир. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На вопрос издания, обязан ли сегодня гражданин, сдающий квартиру посуточно, зарегистрировать ИП, там ответили, что в случае получения дохода от краткосрочной сдачи в аренду квартиры он подлежит налогообложению в зависимости от выбранной системы налогообложения при регистрации индивидуальным предпринимателем. Физлица, не являющиеся ИП, могут зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) либо уплачивать налог на доходы физических лиц по окончании года. При применении специального налогового режима НПД физлицо может сдавать квартиру в аренду, в том числе посуточно, уточнили налоговики, при этом ставка налога составит 4% при сдаче жилья человеку или 6% при сдаче жилья организации или ИП. Также можно применять патентную систему налогообложения (ПСН), при этом налоговая ставка составляет 6%.

— Налог по патентной системе налогообложения рассчитывается исходя из возможного дохода, размер которого устанавливают субъекты Российской Федерации, — рассказали в управлении. — В Казани потенциально возможный к получению годовой доход по сдаче внаем жилых и нежилых помещений установлен в размере 12 000 рублей за один квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) помещения.

На вопрос, сколько граждан в Татарстане были привлечены к ответственности за неуплату налогов и за отсутствие регистрации в качестве предпринимателя либо самозанятого при сдаче квартир в аренду, а также какие суммы штрафов и налогов были с них взысканы, в УФНС по РТ не ответили.

Инна Серова