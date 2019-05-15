В УФНС по Татарстану рассказали, какая сумма налога уплачена самозанятыми с начала года

Сумма поступивших с начала года платежей по налогу на профессиональный доход от татарстанских самозанятых составила 4,6 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в УФНС по республике.



Сроки уплаты НПД приходились на 25 марта (для зарегистрировавшихся в январе за деятельность по февраль включительно) и 25 апреля (для лиц, вставших на учет в январе-феврале, по операциям в январе-марте). Напомним, сумма платежей, поступивших в первый срок уплаты, до 25 марта, составила 1,888 млн рублей.

В Татарстане в качестве самозанятых, по данным УФНС по РТ, зарегистрировались более 10 тысяч человек. Ранее сообщалось, по России их число превысило 80 тысяч.