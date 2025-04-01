Стивен Спилберг стал самой богатой знаменитостью в мире по версии Forbes

Фото: общественное достояние

Стивен Спилберг, известный американский режиссер и продюсер, возглавил список богатейших знаменитостей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $5,3 млрд, что делает его лидером среди знаменитостей в 2025 году.

Спилберг впервые попал в этот рейтинг еще в 1994 году после успеха фильма «Парк юрского периода», который собрал более $900 млн и получил три премии «Оскар». За свою карьеру он снял более 30 фильмов и продюсировал множество проектов.

Forbes также подчеркивает, что режиссер получает 2% от продаж билетов в парках развлечений Universal, что значительно увеличивает его доходы.

На втором месте в списке оказался Джордж Лукас, создатель киновселенной «Звездные войны», с состоянием в $5,1 млрд. Замыкает тройку богатейших знаменитостей легендарный баскетболист Майкл Джордан с состоянием в $3,5 миллиарда.

Напомним, что Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes на 2025 год. Его состояние составляет $342 млрд, что на 147 млрд больше, чем год назад. Это первый раз, когда Маск занимает эту позицию с 2022 года.



Анастасия Фартыгина