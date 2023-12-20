В Иннополисе впервые начнут тестировать аэродоставку беспилотниками

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2024 году в Иннополисе могут разрешить эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов в городских границах. В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в городе впервые протестируют аэродоставку дронами, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

— Планируется, что эксплуатация — в начале 2024 года. Это первая программа ЭПР по городской аэромобильности. Теперь в Иннополисе будут использоваться все типы беспилотников: наземные доставщики, автономное роботакси и теперь — аэродоставка дронами, — поделился планами директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

В городе планируют применить «Рой дронов». Речь идет о нескольких беспилотниках, которые двигаются автоматизировано по своим маршрутам в рамках заложенных программ. Ими управляет один оператор.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Цифровая платформа реально работает сейчас, но принципы, которые заложены при ее создании, позволят организовывать движение беспилотников и после увеличения их числа в воздухе. Отличительной особенностью ЭПР является городская среда его реализации. Рассчитываем создать такой механизм городской аэромобильности, который можно будет масштабировать на любой населенный пункт России, — объяснил директор по телекоммуникационным проектам ООО «Центр организации движения беспилотных транспортных средств» Максим Мысев.

Сегодня по всей стране действуют 12 программ ЭПР по различным направлениям. Практика их установления началась в марте 2022 года. В эксперименте участвуют 28 компаний.

В конце ноября прошлого года на территории Татарстана запретили использовать беспилотники. Меру ввели в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры региона.

В июле в Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики крупных штрафов за использование беспилотников. Законопроект приняли сразу в первом и третьем чтениях. Республика ввела штрафы первой в России.



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Айрат Назипов