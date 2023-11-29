Минтранс России: на трассе М-11 отсутствуют случаи ДТП с беспилотными грузовиками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С момента запуска в июне 2023 года беспилотных грузовиков по трассе М-11 «Нева» не было зафиксировано случаев ДТП с их участием. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России.



Беспилотные грузоперевозки летом запустили КАМАЗ и «Сберавтотех». В соответствии с требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

Беспилотные грузоперевозки на регулярной основе осуществляются отечественными перевозчиками и ретейлерами. С июня перевезли более 11 тысяч тонн груза на более чем 600 тысяч км, рассказали в Минтрансе.

— Первые результаты эксперимента показали большой потенциал сферы беспилотной коммерческой грузоперевозки. Участники эксперимента выражают большую заинтересованность в развитии и расширении географии беспилотной грузоперевозки, — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Беспилотные КАМАЗы впервые запустили по М-11 14 июня 2023 года. Еще три таких грузовика запустили 3 июля. Всего по трассе планируют дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок.

Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР).



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Маргарита Головатенко