Илон Маск анонсировал полет Starship на Марс с человекоподобным роботом

Фото: Реальное время

Космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. Об этом в соцсети Х сообщил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

— В конце следующего года Starship отправится на Марс с Optimus на борту, — написал он.

Если корабль успешно сядет, высадка на Марс людей может стать возможной уже к 2029-му, хотя «более вероятно», что это произойдет в 2031-м, отметил Маск.

Напомним, восьмой тестовый запуск прототипа космического корабля Starship в марте закончился неудачей: американская компания SpaceX потеряла с ним связь. Ракета стартовала в 18.30 по местному времени (2.30 мск) с космодрома в Бока-Чика, Техас.

В июне 2024 года во время четвертого запуска Starship впервые вернулся на Землю. В октябре компания впервые успешно вернула первую ступень ракеты на стартовую площадку. В середине января 2025 года в ходе седьмого тестового полета была потеряна верхняя часть ракеты Starship.

Елизавета Пуншева