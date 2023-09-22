Бюджетные учреждения Татарстана перейдут на отечественную ОС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бюджетные учреждения Татарстана полностью перейдут на отечественную ОС. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на закрытии Международного форума Kazan Digital Week — 2023.

— Есть подтверждение крупнейшей сделки на рынке региональной цифровизации. Республика Татарстан подписала соглашение о переводе всех своих рабочих мест в органах власти и бюджетных учреждениях на отечественную операционную систему, — приводит его слова «ГТРК Татарстан».

Он объяснил, что органы власти и бюджетные организации будут работать на Astra Linux. Изменения должны затронуть свыше 150 тысяч рабочих мест.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конкретные сроки пока еще не обозначены, но переход может состояться уже в ближайшем будущем.

Форум проходил в столице Татарстана с 20 по 22 сентября. На нем провели 107 секций и мастер-классов, были организованы 34 круглых стола, перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров. Подписаны 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов