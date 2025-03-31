Windows поменяет цвет «экрана смерти» на зеленый

Фото: Динар Фатыхов

Культовый синий «экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), появляющийся в Windows при критическом сбое системы, будет заменен на зеленый. Об этом сообщили в блоге Microsoft.

В компании заявили, что изменение цвета «лучше соответствует принципам дизайна Windows» и «оптимизировано для пользователей». По данным профильных СМИ, рассматривался также вариант с черным цветом.

Новый «экран смерти» лишится фирменного грустного смайла. Microsoft пока не сообщила дату внедрения изменений, но предполагается, что это произойдет в ближайших обновлениях операционной системы.

Напомним, американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года.

Рената Валеева