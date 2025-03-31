Windows поменяет цвет «экрана смерти» на зеленый
Культовый синий «экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), появляющийся в Windows при критическом сбое системы, будет заменен на зеленый. Об этом сообщили в блоге Microsoft.
В компании заявили, что изменение цвета «лучше соответствует принципам дизайна Windows» и «оптимизировано для пользователей». По данным профильных СМИ, рассматривался также вариант с черным цветом.
Новый «экран смерти» лишится фирменного грустного смайла. Microsoft пока не сообщила дату внедрения изменений, но предполагается, что это произойдет в ближайших обновлениях операционной системы.
Напомним, американская корпорация Microsoft окончательно закроет мессенджер и сервис для видеоконференций Skype в мае 2025 года.
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