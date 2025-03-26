МВД дало рекомендации на случай взлома аккаунта в Telegram

При взломе аккаунта в мессенджере Telegram первым делом нужно завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Если аккаунт все же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт, — написала Волк в своем телеграм-канале.

Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (например, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Чтобы обезопасить себя, следует использовать двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавать коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.

Ранее министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин призвал жителей республики к бдительности и поделился информацией о наиболее распространенных видах мошенничества в Telegram.

Рената Валеева