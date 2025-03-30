Более 75% испаноязычных издателей считают внедрение ИИ в отрасль неизбежным

Только 16,9% опрошенных уверены, что это не приведет к серьезным изменениям

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Новый отчет аргентинской исследовательской компании Proyecto451 показал, что 75,5% профессионалов книжной индустрии в испаноязычных странах считают внедрение искусственного интеллекта неизбежным. Только 16,9% опрошенных уверены, что это не приведет к серьезным изменениям. В исследовании приняли участие 735 специалистов из 20 стран, включая Испанию, Аргентину и Мексику. Среди респондентов 46,7% составили издатели, остальные — переводчики, редакторы, дизайнеры, книготорговцы и литературные агенты.

Опасения по поводу ИИ выразили 20% участников. Однако опытные специалисты с более чем 10-летним стажем чаще оценивают его положительно: 53,7% считают, что технологии могут принести пользу. По их мнению, автоматизация поможет снизить затраты и упростит работу с текстами, маркетингом и анализом данных. Среди популярных инструментов — автоматическая корректура, машинный перевод и генерация идей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Фрилансеры, особенно иллюстраторы и переводчики, высказались более настороженно. Они опасаются, что автоматизация лишит их работы и снизит качество контента. Один из участников отметил, что для издателей ИИ — способ сократить расходы, но для авторов и дизайнеров — это угроза. Среди рисков также назвали возможное распространение недостоверной информации и снижение оригинальности текстов.

Некоторые независимые издатели переживают, что автоматизированные сервисы сделают их услуги невостребованными. В то же время юридических ограничений на использование ИИ в отрасли почти нет, а большинство компаний пока не разработали регулирующие нормативные акты.

По вопросу творческих возможностей ИИ среди специалистов существует консенсус: технология не может создавать по-настоящему оригинальный контент и пока уступает человеку в качестве перевода. Один из респондентов подчеркнул, что тексты, созданные ИИ, часто механистичны и лишены глубины.

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Екатерина Петрова