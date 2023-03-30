Российская электроника получит приоритет на госзакупках

Производители российской электроники получат приоритет на госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Таким образом, при проведении госзакупок будет действовать трехуровневый механизм допуска электроники: приоритет получит отечественная электроника, работающая на российских процессорах.

Уточняется, что если такой техники нет, то предпочтение будет отдаваться российской электронике с зарубежными компонентами. Что касается иностранной техники, то она будет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России. Постановление вступит в силу 20 апреля.



— Такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе, — цитируются слова Мишустина в telegram-канале кабмина.



Фото: government.ru

Напомним, в октябре сообщалось, что правительство России в 2022—2023 году выделит субсидии на создание малых и средних центров разработки отечественной электроники. На них потратят 1 миллиард рублей.

Средства направят на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на вывод их товаров на приоритетные рынки, объяснили в пресс-службе кабмина. К 2030 году в России будут работать как минимум 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.

Оператором субсидий правительство России определило фонд «Сколково». По задумке властей, субсидии позволят простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и закрепить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности.



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Максим Кокунин