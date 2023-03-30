Российская электроника получит приоритет на госзакупках
Производители российской электроники получат приоритет на госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Таким образом, при проведении госзакупок будет действовать трехуровневый механизм допуска электроники: приоритет получит отечественная электроника, работающая на российских процессорах.
Уточняется, что если такой техники нет, то предпочтение будет отдаваться российской электронике с зарубежными компонентами. Что касается иностранной техники, то она будет рассматриваться, только если не будет конкурентов из России. Постановление вступит в силу 20 апреля.
— Такой подход позволит поддержать отечественных производителей, сформировать дополнительный гарантированный спрос на их продукцию, что должно позитивно сказаться на развитии их проектов в средне- и долгосрочной перспективе, — цитируются слова Мишустина в telegram-канале кабмина.
Напомним, в октябре сообщалось, что правительство России в 2022—2023 году выделит субсидии на создание малых и средних центров разработки отечественной электроники. На них потратят 1 миллиард рублей.
Средства направят на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также на вывод их товаров на приоритетные рынки, объяснили в пресс-службе кабмина. К 2030 году в России будут работать как минимум 100 центров проектирования электронной, микроэлектронной и радиоэлектронной продукции.
Оператором субсидий правительство России определило фонд «Сколково». По задумке властей, субсидии позволят простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и закрепить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым