Илон Маск запустил новый чат-бот Grok в Telegram

Чат-бот Grok на основе ИИ, разработанный xAI Илона Маска, теперь доступен в Telegram, сообщает аккаунт Grok в соцсети X. Однако им могут воспользоваться только пользователи с премиум-аккаунтами.

— Grok теперь доступен непосредственно в Telegram, — говорится в сообщении.

xAI разрабатывает Grok с ноября 2023 года, а в марте 2024 года открыла его исходный код. Он позволяет задавать любые вопросы, но функции поиска и рассуждения недоступны.

20 марта Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с достижением мессенджера — более 1 миллиарда активных пользователей в месяц.

Ранее Маск поддержал российского разработчика в связи с его задержанием. Он посчитал, что скоро в Европе людей будут казнить за лайки в соцсети: «Приведу [свою] точку зрения: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем». Бизнесмен также назвал ситуацию с сооснователем Telegram «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

— Цука (руководитель корпорации Meta* Марк Цукерберг, — прим. ред.) не задержат, потому что он подвергает цензуре свободу слова и предоставляет властям других стран доступ к данным с черного входа, — написал Маск.

Рената Валеева