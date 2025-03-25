В 2025 году Минцифры запустит в вузах Татарстана программу ИТ-амбассадоров

Айрат Хайруллин предложил республиканским компаниям присоединиться к инициативе

Фото: Динар Фатыхов

«Мы хотим пробудить тех студентов, которые учатся по классическим программам»

В ведущих вузах Татарстана уже в этом году появятся ИТ-амбассадоры, которые помогут студентам разных специальностей понять, какие возможности современные технологии открывают в их сферах деятельности — от сельского хозяйства до медицины. Об этом сообщил сегодня глава Минцифры республики Айрат Хайруллин на второй открытой встрече с представителями индустрии.

В начале выступления он напомнил: по итогам прошлого года выручка ИТ-сектора, согласно прогнозу, составит 225 млрд рублей. Рост по сравнению с предыдущим периодом — на 20%, за последние пять лет — почти в три раза. Татарстан занял первое место среди регионов-операторов Сколково: резидентами московского инновационного центра стали более 100 компаний. Одна из задач на будущее — подготовка новых кадров, которые будут двигать индустрию вперед.

По словам Айрата Хайруллина, в Казани ИТ-амбассадоры могут появиться в аграрном университете, ветеринарной академии и других учебных заведениях. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По статистике около 25% всех компаний, которые так или иначе стрельнули, были созданы студентами. <...> В этом году мы запустим так называемых ИТ-амбассадоров. Мы хотим, чтобы у нас в каждом вузе Татарстана — возьмем топ-10 — был свой представитель ИТ-парка. Мы часто видим, что вузы живут своей жизнью. Например, медицинский университет. Пока там далеко до больших языковых моделей, хотя это та область, где будет сделана радикальная революция: [это касается] продления жизни, лекарств и всего остального. Мы хотим уже сейчас пробудить тех студентов, которые учатся по классическим программам — фармацевтом, педиатров и многих других, — поделился планами Айрат Хайруллин.

По его словам, в Казани ИТ-амбассадоры могут появиться в аграрном университете, ветеринарной академии и других учебных заведениях.

— Если кому-то тема интересна, кто готов быть нашим амбассадором, а может быть, свою alma mater прокачивать — велком, мы готовы с вами эти условия обсуждать, — предложил министр айтишникам.

«Это целая революция в госуправлении»

Сегодня в Татарстане технологии искусственного интеллекта внедряют и на рабочие места чиновников. ИИ-помощника уже используют порядка 625 госслужащих из 60 ведомств. В 2026 году 60% задач каждого чиновника будут выполняться на 40% быстрее и качественнее, обещает Минцифры.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Я уверен, что эффект в ближайшие полгода-год уже [будет] заметен невооруженным взглядом. Это целая революция в госуправлении, потому что у людей подход к технологиям настороженный. «А что, LLM-ка (большая языковая модель, один из типов искусственного интеллекта — прим. ред.) меня заменит? Да, она заменит тех людей, кто не может ей пользоваться, — убежден Айрат Хайруллин.



Что касается выхода татарстанских ИТ-решений на международный рынок, в первую очередь республику интересует Восток. В конце февраля власти Татарстана договорились о создании-центра в Катаре. Совместное предприятие за счет татарстанского и катарского капитала сейчас уже создается, уточнил Айрат Хайруллин.

— У нас есть договоренность о том, что российские, в том числе республиканские решения все будут реализовываться на этом рынке. Есть большая активность по Саудовской Аравии, отдельная работа там ведется в части решения искусственного интеллекта в области безопасного города, — рассказал он, отвечая на вопрос «Реального времени».

Кроме того, «n-ное количество» стартапов из зарубежных стран ожидается на Kazan Digital Week, добавил министр цифрового развития.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы зарезервировали площади, где они будут представлять свои решения. Это кросфункциональный международный обмен. Мы заинтересованы в том числе в том, чтобы привлечь в Татарстан ряд международных компаний. У нас очень хорошие условия, есть интерес, команды готовы тоже переезжать из своих стран в Татарстан, — утверждает он.

Галия Гарифуллина