Spotify расширяет каталог аудиокниг за счет независимых авторов

Компания принимает заявки на озвучку и публикацию произведений объемом от 10 тыс. до 20 тыс. слов

Spotify объявил о запуске программы для независимых авторов коротких романов. Компания принимает заявки на озвучку и публикацию произведений объемом от 10 тыс. до 20 тыс. слов. Рассматриваются рукописи в жанрах романтики, триллера, фантастики и их смешения. Детская литература и эротика не принимаются. Выбранные книги получат профессиональную аудиоверсию, а авторы — аванс и роялти. Spotify полностью берет на себя производство и распространение аудиокниг через свою платформу и других партнеров. Подать заявку могут авторы со всего мира, если они владеют правами на аудиоверсию своих произведений.

Компания также предлагает самиздатовским авторам размещать уже готовые короткие аудиокниги через сервис Findaway Voices. Это дает дополнительную возможность попасть в каталог Spotify.

Программа усиливает конкуренцию с Amazon Audible. Сервис Audible запустил собственную платформу ACX еще в 2011 году. Там авторы могут находить дикторов и студии для создания аудиоверсий своих книг. За годы работы ACX помог выпустить книги как самиздатовских авторов, так и писателей, которые публикуются в крупных издательствах. Оба сервиса стремятся увеличить количество доступных цифровых аудиокниг.

Spotify активно расширяет каталог аудиокниг. С момента запуска премиальной подписки на аудиокниги осенью 2023 года количество доступных англоязычных книг выросло почти в три раза — с 150 тыс. до 400 тыс. В каталог добавились произведения от Podium и Bloomsbury, а также французские и голландские книги после выхода на европейские рынки. За год число пользователей в странах первого запуска увеличилось на 30%, а время прослушивания — на 35%. Почти 25% британских слушателей впервые попробовали аудиокниги за последние шесть месяцев.

Spotify делает ставку на привлечение новых слушателей. Около 60% аудитории аудиокниг на платформе — это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Компания предлагает премиальным пользователям 15 бесплатных часов прослушивания в месяц. Такой подход позволяет экспериментировать с разными жанрами без риска. Spotify использует алгоритмы персонализации в сочетании с редакционной подборкой, чтобы рекомендовать пользователям подходящие книги.

Такой формат помог вернуть популярность старым книгам. Семь из десяти самых популярных аудиокниг в Великобритании на платформе в 2024 году — это произведения из старых каталогов. Пять из них были опубликованы более пяти лет назад.

Spotify ежегодно выплачивает сотни миллионов долларов правообладателям за использование аудиоконтента. Компания ссылается на данные Ассоциации американских издателей, согласно которым доходы от аудиокниг выросли на 23% за год, а общий доход книжного рынка — на 6,5%.

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Екатерина Петрова