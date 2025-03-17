Начало полетов МС-21 с российскими двигателями запланировали на конец июня

Фото: Динар Фатыхов

Начало сертификационных полетов полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланировано на конец июня — начало июля 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, передает ТАСС.

Министр уточнил, что испытательные полеты МС-21 уже идут, но пока на иностранных двигателях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее глава ОАК Вадим Бадеха заявил, что на Иркутском авиазаводе собрали первый опытный образец импортозамещенного МС-21. Сначала специалисты проведут испытания наземных систем, затем начнется летная работа.

Серийное производство лайнера перенесено с 2025 на 2026 год в связи с необходимостью прохождения летных испытаний.

Накануне образец самолета Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8. Испытательный полет прошел в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Superjet.

