Власти Татарстана изучают вопрос приобретения школами оборудования для проектирования беспилотников

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Власти Татарстана прорабатывают вопрос приобретения школами оборудования для проектирования беспилотников. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки республики.

В настоящее время российские школы массово приобретают оборудование для проектирования беспилотников. По данным telegram-канала Mash, соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок. Уточняется, что запчасти будут использоваться на уроках ОБЖ, в рамках программы «основы применения БПЛА». Так, например, самую дорогостоящую закупку осуществляет МАОУ СШ «Земля родная» из Нового Уренгоя — 7,5 млн рублей.

Как пояснили в Минобрнауки Татарстана, на сегодняшний день в республике имеется сеть авиастроительных классов, но сам вопрос проектирования летательных аппаратов пока не решен.

— В республике сформирована сеть авиастроительных классов, а также школ, вошедших в состав проекта «Инженерная республика». Вопрос приобретения дополнительного оборудования, в том числе для проектирования беспилотников, — в стадии изучения, — рассказали в пресс-службе министерства.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, в конце августа сообщалось о том, что в школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов включили тему беспилотников. Школьники должны будут иметь представление о способах боевого применения дронов и ведения разведки, знать алгоритм противодействия БПЛА противника. Минобороны и Минпросвещения России поддержали данную инициативу.

В июле Минобрнауки России также сообщало, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах. В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

В июне стало известно, что Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины».



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Максим Кокунин