Количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала года выросло в 10 раз

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Количество кибератак на цифровые ресурсы Татарстана с начала 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

— Если раньше за весь год в 2021 году у нас было 70 тыс. инцидентов, то только в первом квартале 2023 года — 375 тыс. инцидентов. Соответственно, по ожидаемым прогнозам, более 1 млн инцидентов в год, — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что в 2023 году по отношению к 2021 году количество кибератак на цифровые ресурсы республики выросло в 120 раз.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году центр предотвращения кибератак в Татарстане своевременно выявил и отразил 380 тысяч инцидентов. Мощность отраженных DDOS-атак в 2022 году составила 3,5 Гбит/с. Специалисты заблокировали более 15 тысяч атакующих IP-адресов.

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Айрат Назипов