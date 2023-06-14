По трассе М-11 в 2024 году планируют запустить 12 беспилотных КАМАЗов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По М-11 Москва — Санкт-Петербург в 2024 году планируют дополнительно запустить 12 беспилотных грузовых автомобилей для коммерческих перевозок. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев в ходе запуска беспилотного движения по трассе.



По его словам, добавление еще 12 КАМАЗов позволит расширить проект:

— Тем самым мы потихоньку начинаем расширять наш проект, наше видение, как же будет в целом в ближайшем будущем выглядеть наша дорога, наши беспилотные транспортные средства, которые займут свое место в этой нише, — приводит его слова ТАСС.

В июле этого года запустят еще три беспилотника КАМАЗа по М-11. В итоге по трассе будут курсировать шесть беспилотных грузовиков.

Напомним, 14 июня три беспилотника на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 с коммерческими грузами стартовали на 679-м километре М-11. Внутри кабины находится водитель-испытатель, который контролирует процесс в автоматизированном режиме управления.



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Маргарита Головатенко