Татьяна Соловьева возглавит развитие книжного сервиса «Строки» с апреля 2025 года

В новой роли она будет отвечать за контентную политику сервиса, а также за его интеграцию с другими проектами холдинга

Фото: Предоставлено пресс-службой книжного сервиса «Строки»

Татьяна Соловьева назначена директором по развитию книжного сервиса «Строки», который входит в холдинг «МТС Медиа». Соловьева вступит в должность 14 апреля 2025 года. В новой роли она будет отвечать за контентную политику сервиса, а также за его интеграцию с другими проектами холдинга. Одной из основных задач для Соловьевой станет выведение сервиса на новую траекторию роста. Важную роль в этом процессе будет играть более тесная интеграция с другими сервисами «МТС Медиа» — как в плане сценариев взаимодействия, так и в контентном наполнении.

Генеральный директор «МТС Медиа» Софья Митрофанова отметила, что аудитория «Строк» за последний год выросла более чем в два раза. По ее словам, потенциал для дальнейшего развития бизнес-модели 360 у «Строк» высок, и участие Татьяны Соловьевой в качестве директора по развитию будет способствовать его реализации. Митрофанова подчеркнула, что холдинг создает целостный медиапродукт, в котором все компоненты работают согласованно и дополняют друг друга.

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Татьяна Соловьева обозначила свою роль в проекте. Она заключается в том, чтобы стать частью сплоченной команды, которая меняет восприятие инноваций на российском книжном рынке. Соловьева рассказала, что сервис «Строки» продолжит разрабатывать идеи, направленные на адаптацию визуальных решений издателей, с мультимедийными вставками. Ее цель — сделать «Строки» местом, где каждый читатель найдет интересный для себя контент, будь то аудиокниги, подкасты, электронные книги, комиксы или пресса.

Татьяна Соловьева работает в книжной индустрии с 2008 года. До назначения в сервис «Строки» она работала в издательстве «РИПОЛ-Классик», где занималась популяризацией авторов, таких как Бернар Вербер, Шарль Азнавур и Роберт Грин. С 2019 по 2021 год Соловьева работала в издательстве «Детская литература», а с 2021 года была главным редактором в «РИПОЛ-Классик». Она также член комитета Российского книжного союза по информационной политике и организатор нескольких литературных конкурсов.

Проекты, в которых Соловьева участвовала, становились лауреатами ряда престижных отраслевых наград. Среди них Национальная премия «Лучшие книги, издательства, проекты года» 2023 года в номинации «Проект АРТ-книга», Национальная литературная премия «Большая книга» 2023, международная премия Terra Incognita Awards 2024 и Национальная премия «Культурный империум. Книги и проекты — 2024» в номинации «Проекты».

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Екатерина Петрова