«Кровь не может течь в чужих венах: без своей микроэлектроники нет суверенитета»

Государство поддержит переход на отечественные цифровые «рельсы», заявил глава Минцифры РФ на форуме Kazan Digital Week

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Переход на отечественные цифровые «рельсы» в экономике будет поддерживаться государством, но с условием, что программные решения будут принадлежать российским разработчикам, их можно будет тиражировать. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на пленарном заседании Международного форума Kazan Digital Week. По его словам, господдержка будет оказываться в рамках будущей госпрограммы с условным названием «Национальная экономика данных». Она сменит нацпроект «Цифровая экономика» стоимостью свыше 100 млрд рублей. Но будущее IT-индустрии связывают с собственными фабриками микроэлектроники. «У Googlе — свой чип, у Amazon — свой процессор для дата-центров. И в следующие 10 лет облик индустрии будет определяться микроэлектроникой», — уверена глава компании «Микрон» Гульнара Хасьянова.

«Сверху вас видят»



Ни одна выставка, проходящая в рамках форума Kazan Digital Week, не обходится без технологических новинок. На этот раз экспозиция смогла удивить федеральных гостей. «Точно не стреляет, а только фиксирует нарушение?» — с улыбкой осматривал глава Минцифры РФ Максут Шадаев тестовый образец беспилотного дрона, который создан по заказу регионального УГИБДД. Подполковник полиции Рустем Гарипов рассказал гостям, что летающий комплекс фиксации нарушений на дороге сейчас находится на испытаниях и предназначен «вылавливать» тех, кто выходит на встречную полосу движения в нарушение правил. При этом отказываться от наземных камер наблюдения не собираются — летающие БПЛА дополнят армию контролеров на дорогах. Правда, когда их поднимут в небо над автомобильными трассами, не уточнил.

— Мы не стремимся штрафовать автолюбителей. Главное, чтобы знали — сверху вас видят! И не нарушали правила дорожного движения, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем».

Тут же рядом стоял автомобиль дорожно-патрульной службы «Москвич 3» с интегрированной системой «Кибер-шериф». Его особенность в том, что он ведет видеосъемку на 360 градусов вокруг авто, передавая данные онлайн.

Тут же рядом стоял автомобиль дорожно-патрульной службы «Москвич 3» с интегрированной системой «Кибер-шериф» realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автомобильная тема «заиграла» с первых минут осмотра выставки. Еще перед входом в зал экспозиции гости остановились перед электромобилем «Атом» и оставили подписи на символических номерах. Заместитель генерального директора «Атома» по взаимодействию с органами власти Анатолий Кияшко сообщил, что до начала выпуска первого серийного автомобиля остается примерно год.

Максут Шадаев задержался и возле стенда Национального союза предприятий индустрии учебного оборудования. На первый взгляд он напоминал детскую игровую зону с конструкторами, видеокнигами и детскими компьютерными программами. На самом деле это 15 образовательных IT-коллекций для обучения детей от 4 лет и старше.

— Мы привыкли воспринимать информацию на бумаге, но современное поколение мало читает. Для них мы разработали программы, которые учат быстро усваивать визуальную информацию, — рассказала президент НСППО Ирина Егорова.

Она отметила важность регионального сотрудничества для развития образовательной инфраструктуры, предлагая оснащать ими детские сады и школы. «Детальная встреча с главой Минцифры у нас впереди», — сообщила она. Далее его познакомили с новейшими решениями в области кибербезопасности. Их представляли казанские, томские и подмосковные IT-компании. В последние два года большинство предприятий, банков и все те, кто работает в онлайн-режиме, испытывают постоянные атаки.

Одним словом, выставочные экспонаты имеют практическую ценность и способны сделать жизнь лучшее.

— Все, что будет происходить на Kazan Digital Week 2023, имеет прикладной характер как для нашего государства, так и других стран-участниц, — заверил на открытии форума Рустам Минниханов.

Обход длился почти два часа, и как позже признался Максут Шадаев, он не успел с ходу изучить новинки.

Все, что будет происходить на Kazan Digital Week 2023, имеет прикладной характер как для нашего государства, так и других стран-участниц, — заверил на открытии форума Рустам Минниханов. realnoevremya.ru/Максим Платонов

На форум приехали и коллеги из стран СНГ.

— Масштаб выставки технологических решений впечатляет, смотрим, выбираем. Особенно интересуют решения в области цифровизации муниципалитета и кибербезопасности, — рассказал директор IT-технопарка Ашхабада Таджи Нурбедиев.

По его словам, в Туркменистане действует президентская программа цифровизации.

— Страна взяла курс на цифровизацию. Сейчас у нас цифровизированы госуслуги. В режиме реального времени предоставляем немало услуг, работает электронный банкинг, — отметил Нурбедиев.

Системно значимые поставщики смогут поставлять без конкурса

Пленарное заседание по своему содержанию оказалось менее прикладным, чем выставка. Хотя основная тема звучала достаточно конкретно — «Цифровые технологии: новые тренды и опыт внедрения IT-решений». В своем приветствии по видеотрансляции премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что господдержка IT-индустрии продолжится. «Правительство принимает все меры для стимулирования перехода на отечественные цифровые технологии», — сообщил он.

Для замещения зарубежных цифровых продуктов и решений в различных отраслях экономики в этом году были запущены 35 индустриальных центров компетенций. Кроме того, в Госдуме разрабатывается законопроект о системно значимых поставщиках, которым облегчат доступ к заказам госкомпаний и крупных отраслевых заказчиков без конкурса. По его словам, спрос на отдельные программные продукты в 2022 году увеличился в 10—12 раз, а объем реализации услуг IT-компаний увеличился на 22%, до 2,2 трлн рублей. В отрасли работают свыше 820 тыс. программистов (+15% к 2022 году).

В своем приветствии по видеотрансляции премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что господдержка IT-индустрии продолжится. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Переходный момент

— Больше, чем сказал Мишустин, добавить нечего, — продолжил тему глава Минцифры РФ. По его словам, объемы льгот, которые получила отрасль, беспрецедентны. Все условия для развития созданы. Одним словом, окно для импортозамещения открыто. Главный фокус правительства будет сосредоточен на поддержке цифровизации крупных промышленных компаний. Для этого правительство будут помогать тем, кто вынужден замещать зарубежные программные решения, но при условии, что разработки останутся и можно будет их тиражировать.

Ресурсным источником может стать будущая госпрограмма под условным названием «Национальная экономика данных». По словам Шадаева, она придет на смену нацпроекту «Цифровая экономика», который завершается через год.

— Сейчас уникальный момент. Форум — возможность обсудить приоритеты по отдельным направлениям и что заложить в новую программу «Национальная экономика данных», — отметил он. Шадаев видит ее наполнение по трем направлениям, включая искусственный интеллект, большие данные. «Надо обсудить, как будет выглядеть цифровое образование, здравоохранение... Надо сформулировать эти цели и договориться, куда идем, — обозначил он задачу.

Больше, чем сказал Мишустин, добавить нечего, — продолжил тему глава Минцифры РФ. realnoevremya.ru/Максим Платонов

И в завершение рассказал о предварительных итогах нацпроекта. По его мнению, главный результат первой программы в том, что все услуги вывели в онлайн и их можно получить не выходя с работы. В настоящее время Гостех создает дополнительные сервисы, чтобы сократить сроки оказания услуг.

Максут Шадаев объяснил, в чем он видит залог цифровой трансформации: «Я всегда говорю, это вовлечение первого лица. И честно говоря, хотел бы поблагодарить раиса республики, потому что без него не было бы преобразований, региональных инноваций».

— Если кровью экономики XX века была нефть, углеводороды, то кровью экономики XXI века является информация. Именно она определяет те конкурентные преимущества, которые имеют государства <…>. Если образно рассуждать про информацию как про кровь, то она не может течь в чужих венах, потому что, если течет в чужих венах, она не твоя, а чужая. Это образное сравнение говорит о необходимости развития своей аппаратной базы. Не будет никакого технологического суверенитета, а значит, суверенитета политического, если нет своей электроники. И мы это ощутили с вами в полной мере за последний год, — заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Президент компании «Микрон» Гульнара Хасьянова в свою очередь призывала IT-индустрию вкладываться в создание собственных фабрик микроэлектроники по примеру глобальных компаний.

— Куда вкладывают деньги IT-гиганты? У Googlе свой собственный чип, у Amazon — собственный процессор для дата-центров, Huawei — своя микроэлектроника. Китайский концерн по выпуску электрокаров проектирует свою фабрику микроэлектроники, — сообщила она. По ее мнению, тренд на создание собственной элементной базы будет определять конкурентоспособность в следующие 10 лет, так как IT-разработки будут привязаны к собственной микроэлектронике. Этот подтверждает тот факт, что почти на всех фабриках по выпуску чипов размещены контрактные производства для конечных производителей электронной продукции.

Хасьянова считает, что на этом пути нужно выстраивать кооперацию, а не пытаться делать «все до последнего гвоздя у себя в стране».

Президент компании «Микрон» Гульнара Хасьянова в свою очередь призывала IT-индустрию вкладываться в создание собственных фабрик микроэлектроники по примеру глобальных компаний. realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Локальный рынок может не обеспечить воспроизводство инвестиций, поэтому повестка будет актуальна и для других стран, а не только для одной России, — объяснила она, добавив, что желающих будет достаточно. Тем самым технологический суверенитет можно сохранить.

— Последние 2 года показали, что если мы ведем свою политику, тогда зарубежных стран, влияющих на технологический суверенитет, станет меньше. Нужно искать модели кооперации, при которой система управления всей критической инфраструктуры сохранит суверенитет.



Сегодня выездная редакция «Реального времени» работала на площадке Международного форума Kazan Digital Week.