Сайт «Реального времени» подвергся DDoS-атаке из Нидерландов

Сегодня сайт «Реального времени» подвергся DDoS-атаке. Технический департамент интернет-газеты зафиксировал ее с IP адреса из Нидерландов.



Было зарегистрировано пиковое увеличение количества запросов. Из-за этого посетители могли столкнуться с перебоями в работе сайта «Реального времени». Сейчас он работает в штатном режиме.

На фоне специальной военной операции в Донбассе на протяжении последних четырех дней проблемы с работой сайтов возникали у многих, в частности связано это было и с DDoS-атаками. Например, DDoS-атака была сделана накануне на сайт «Роскосмоса».



Массированной DDoS-атаке подвергся на этой неделе и сайт российского информационного агентства «РИА Новости». Сбои наблюдались на сайтах Кремля и кабмина России. Отметим, что международная хакерская группировка Anonymous объявила «кибервойну» российскому правительству из-за спецоперации на Украине. Кибератаке подвергся и сайт RT.

Член Общественной палаты России, кандидат политических наук Александр Малькевич считает, что против РФ идет кибервойна, частью которой являются фейки в интернете. Но, по его словам, есть и реальные боевые кибердействия. Это прежде всего DDoS-атаки на сайты СМИ, общественных организаций и правительственных структур. Элементом кибервойны эксперт назвал и различные флешмобы в соцсетях с «понятной целью» — попытаться спровоцировать раскол в обществе.



«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Татьяна Демина