Депутат Немкин рассказал о популярных мошеннических схемах в WhatsApp

Фото: Мария Зверева

По словам депутата, в мессенджере WhatsApp распространены мошеннические схемы, которые ведут на поддельные сайты. Они предназначены для сбора персональных данных и данных банковских карт, сообщает RT.

Среди популярных схем мошенничества в WhatsApp выделяются поддельные розыгрыши и акции. Мошенники рассылают сообщения о якобы выигранных призах или щедрых предложениях от известных брендов. Пользователю предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету или внести небольшую сумму «для подтверждения личности». В итоге злоумышленники получают доступ к личным данным или списывают деньги с карт жертв.

Еще один популярный метод — использование поддельных аккаунтов представителей служб безопасности банков или популярных сервисов. Злоумышленники сообщают о подозрительных операциях или необходимости срочно подтвердить личные данные для защиты аккаунта. В панике пользователи нередко сами предоставляют мошенникам необходимую информацию.

Также аферисты отправляют вредоносные файлы под видом документов или изображений, заражая устройства вредоносным ПО для дальнейшего хищения данных.

Чтобы защитить себя от мошенников в WhatsApp и других мессенджерах, депутат заявил о необходимости соблюдать несколько простых правил:

никогда не передавать коды подтверждения и другие конфиденциальные данные третьим лицам; использовать двухфакторную аутентификацию; быть бдительными и критически относиться к любым неожиданным сообщениям, особенно если они содержат ссылки или просьбы о переводе денег; регулярно проверять настройки конфиденциальности; использовать антивирусные приложения.

Рената Валеева