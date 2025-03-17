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Депутат Немкин рассказал о популярных мошеннических схемах в WhatsApp

13:39, 17.03.2025
Депутат Немкин рассказал о популярных мошеннических схемах в WhatsApp
Фото: Мария Зверева

По словам депутата, в мессенджере WhatsApp распространены мошеннические схемы, которые ведут на поддельные сайты. Они предназначены для сбора персональных данных и данных банковских карт, сообщает RT.

Среди популярных схем мошенничества в WhatsApp выделяются поддельные розыгрыши и акции. Мошенники рассылают сообщения о якобы выигранных призах или щедрых предложениях от известных брендов. Пользователю предлагают перейти по ссылке, заполнить анкету или внести небольшую сумму «для подтверждения личности». В итоге злоумышленники получают доступ к личным данным или списывают деньги с карт жертв.

Еще один популярный метод — использование поддельных аккаунтов представителей служб безопасности банков или популярных сервисов. Злоумышленники сообщают о подозрительных операциях или необходимости срочно подтвердить личные данные для защиты аккаунта. В панике пользователи нередко сами предоставляют мошенникам необходимую информацию.

взято с приложения WhatsApp

Также аферисты отправляют вредоносные файлы под видом документов или изображений, заражая устройства вредоносным ПО для дальнейшего хищения данных.

Чтобы защитить себя от мошенников в WhatsApp и других мессенджерах, депутат заявил о необходимости соблюдать несколько простых правил:

  1. никогда не передавать коды подтверждения и другие конфиденциальные данные третьим лицам;
  2. использовать двухфакторную аутентификацию;
  3. быть бдительными и критически относиться к любым неожиданным сообщениям, особенно если они содержат ссылки или просьбы о переводе денег;
  4. регулярно проверять настройки конфиденциальности;
  5. использовать антивирусные приложения.
Рената Валеева

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