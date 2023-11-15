Кембриджский словарь выбрал в качестве слова года глагол «галлюцинировать»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) выбрал в качестве слова года глагол «галлюцинировать».



Из релиза, размещенного на сайте в среду, следует, что глагол приобрел новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Словарь определил термин, как создание «ложной информации» технологией ИИ.

Новое значение глагола демонстрирует, почему тема искусственного интеллекта вызывает так много споров, сказано на сайте.

С развитием ИИ в языке появились новые, связанные с технологией термины. Например, в этом году в Кембриджский словарь включили слова «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и «GTP». Многие существующие слова приобрели новое значение.

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Маргарита Головатенко