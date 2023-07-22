Минобрнауки: проблему с кадрами в сфере беспилотных авиасистем закроют подготовкой студентов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Минобрнауки России сообщило, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах, пишет «РИА Новости».

— С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем, — рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что проводимая работа по обучению студентов направлена не только на подготовку профессионалов в пилотировании беспилотных авиационных систем, но и на подготовку конструкторов, инженеров и производственного персонала.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, российские школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки начнут изучать основы применения беспилотников. Инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения.

В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

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Максим Кокунин