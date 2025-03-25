Скончался на 63-м году жизни соучредитель Samsung Хан Чжон Хи
Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чжон Хи скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на компанию.
Хан Чжон Хи курировал направления потребительской электроники и мобильных устройств компании. Он скончался в больнице от сердечного приступа.
Предприниматель присоединился к Samsung в 1988 году и провел большую часть своей карьеры в подразделениях, связанных с телевизорами. За это время компания стала ведущим мировым производителем на рынке. В 2022 году он был назначен гендиректором.
Обязанности скончавшегося генерального директора возьмет на себя другой исполнительный директор компании — Джун Ен Хен, который курирует полупроводниковый бизнес Samsung.
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