Первые российские морские дроны поставят в войска до конца года

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первые российские морские дроны передадут Минобороны до конца этого года. В течение этого времени их испытают в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.



— С Минобороны уже оговорена поставка первых десяти единиц, которые мы должны отправить до конца этого года. Это будет первая опытная партия, которая будет испытана в зоне СВО, — сказал собеседник агентства «РИА Новости».

Безэкипажные катера способны разгоняться до 80 километров в час. Они могут преодолевать более 200 километров и нести взрывчатку весом до 600 килограммов. Аппараты можно использовать как платформу для воздушного беспилотника или антидрона.

В сентябре Даниленко сообщал, что ведет с Минобороны переговоры о закупке безэкипажных катеров на базе платформы типа «Визир» для Военно-морского флота.

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Маргарита Головатенко