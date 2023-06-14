На трассе М-11 запустили беспилотники КАМАЗа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия участка трассы М-11 «Нева», по которому запустили беспилотники ПАО «КАМАЗ». В ней принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов, прибывший в город с рабочим визитом для участия в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает его пресс-служба.

Три беспилотника на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 с коммерческими грузами стартовали на 679 километре М-11. Они начали движение по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург.

Автомобили оснащены автоматизированной системой вождения. Внутри кабины находится водитель-испытатель, который контролирует процесс в автоматизированном режиме управления.

За движением беспилотника также следит диспетчер. Он находится вне автомобиля и осуществляет маршрутизацию и контроль.

Запуск беспилотников КАМАЗа на 14 июня по М-11 Минтранс России анонсировал накануне. На трассу их выпустили в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».



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Татьяна Демина