Российский аналог FIFA, о котором просили в Казани, завершат к 2030 году

Фото: Динар Фатыхов

Российский аналог популярного футбольного симулятора FIFA (ныне FC), идею создания которого озвучили в Казани на Играх будущего, планируют выпустить к 2030 году. Об этом ТАСС сообщил генсекретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

— Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет. Планируется завершить работу до 2030 года, — заявил Митрофанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, инициатива о создании отечественной версии игры прозвучала 21 февраля 2024 года в Казани, на открытии Игр будущего. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующей просьбой. Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный позднее сообщил, что разработка ведется, в том числе при поддержке компании «Газпром».

Необходимость создания российского симулятора возникла после того, как компания Electronic Arts, выпускающая FIFA, удалила российские футбольные клубы и сборные из игры после начала СВО на Украине.

Рената Валеева