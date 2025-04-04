«Не все кладут деньги на депозит»: Мензелинск ищет инвестора под курорт с лечебной водой

Мензелинский район нарастил выпуск сырого молока, но «Акибанк» пока не готов строить молочный комбинат

Фото: пресс-служба АИР

«Может скажу нескромно, но хотелось бы привлекать по 5 млрд рублей инвестиций в год», — мечтал глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов, будучи в гостях у Талии Минуллиной на проекте «Муниципальный час». Сейчас муниципалитет считается вотчиной двух крупных агроинвесторов: «Камский бекон» и «Август-Агро» несколько лет назад вложили в совокупности 17 млрд рублей в молочное животноводство, но на этом все. Пока местные власти ищут инвестиционные возможности в области туризма, «Росавтодор» привел татарского топливного оператора «Транзит-Сити» для обустройства сервиса вокруг М-12. Подробнее — в материале «Реального времени»

Минтимер Шаймиев получил здесь орден Ленина, а Рустам Тарико зарабатывал на дискотеках

По стечению обстоятельств муниципальный час с Мензелинским районом сегодня совпал с днем рождения главы, Айдара Салахова. Талия Ильгизовна поздравила именинника и вручила ему огромный букет темно-алых роз, а он подарил ей национальное украшение ручной работы. «Ваш день рождения не только не испортим, но и украсим в виде инвестиционных проектов», — пообещала глава АИР и сдержала слово.

Во время встречи не прозвучало острых вопросов и критических замечаний, хотя поводы находились. Никто не стал вспоминать о том, как в прошлом году глава района не смог приехать по приглашению на муниципальный час, а вместо него отдувался глава исполкома и команда инвесторов. «Да, осенью быть не получилось», — нашел в себе мужество оправдаться мензелинский хужа, оказавшись в теплой, доброжелательной обстановке.

предоставлено пресс-службой АИР

— Мензелинский район — необычный, — продолжила разговор Талия Минуллина. — Здесь работал первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев. Представляете, он возглавил предприятие сельхозтехники в 25 лет и стал передовиком производства. За это его наградили орденом Ленина — высшей наградой СССР, — напомнила она о важном событии в истории района.

Другой знаменитый выходец — председатель совета директоров банка «Русский стандарт» Рустам Тарико. «Когда учился в школе, основал вокально-инструментальный ансамбль. И деньги зарабатывают на дискотеке», — рассказала Талия Минуллина. И конечно, не устает помогать району Рустам Минниханов — почти 25 лет держит руку на пульсе.

«Акибанк» построит молочный комбинат, когда молока соберется до 500 тонн

Айдар Салахов руководит Мензелинским районом на протяжении 12 лет, а до этого возглавлял ОАО «Агрофирма «Сосновоборская» по производству свинины (в настоящее время ликвидирована, — прим. ред.). Опыт в области животноводства пригодился. В Мензелинском районе размещены крупнейшие молочные фермы, построенные после развала бывшей империи «Вамина».

Так, свиноводческий комплекс «Камский бекон» (контролируется «Акибанком») переориентировался на «молочку», инвестировав за три года 15,3 млрд рублей в строительство ферм КРС. Завершается строительство второго этапа еще на 3,5 тыс. голов — всего будет 8 тысяч. Второй комплекс даст прибавку еще 100 тонн молока. Московская группа «Август-Агро» инвестировала 1,7 млрд рублей в строительство фермы на 1 200 голов. С учетом мелких производителей, здесь нарастили производство сырого молока до 320 тонн, что является рекордным значением. Глава уверен, что оно будет расти, так как «закупочная цена выросла до 50—55 рублей за литр».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правда, весь объем молока уходит на переработку из Мензелинска в другие районы Татарстана. Почему? По словам Айдара Салахова, идея строительства молочного комбината в Мензелинске есть, но ждет своего часа. Чтобы сделать его рентабельным, необходимо собирать в сутки до 500 тонн молока, пояснил он. Замдиректора «Камского бекона» Рамиль Андарзянов подтвердил, что «Акибанк», как основной инвестор, рассматривает эту возможность, но пока в теоретической плоскости. «Никаких расчетов сейчас не ведется», — уточнил он позднее журналистам.

От источника лечебной воды «Мензелинка» — к санаторию

Местные власти ищут инвестора под строительство курорта-санатория, который разместится рядом с источником лечебной воды «Мензелинка». Эту идею предложил глава ТПФ «Изыскатель» Александр Леванов. Его компания начала выпуск бутилированной воды в 1997 году, открыв скважину подземных вод на левом берегу реки Мензели. Предприятие увеличивает выпуск воды на 7—10% в год, сбыт ведется через федеральные сети в ПФО. Наиболее востребована минерально-столовая вода.



пресс-служба АИР

— Учитывая уникальные свойства мензелинской воды, считаем, что нашли идеальный курорт для строительства санаторного комплекса. Мы имеем источник воды и земельный участок, будем рады, если найдутся люди, которые разделят нашу точку зрения и будут готовы поддержать идею, — предложил Александр Леванов.

— Не все кладут деньги на депозит, — ответила глава АИР, высказав надежду найти инвестора. Глава района заметил, что место находится в лесной зоне, к ней есть подъездная дорога, а главная фишка — источник минеральной воды.

По «наводке» Росавтодора

Пока местные власти ищут инвестиционные возможности, Росавтодор привел татарского топливного оператора для обустройства сервиса вокруг М-12. «Транзит-Сити» строит здесь два зеркально расположенных автозаправочных комплекса «Ирбис» на 1082-м километре трассы, рассказал финансовый директор Роман Фатыхов. Первый — построен, второй — на стадии строительства, общие инвестиции — 1,5 млрд рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Основные потоки идут из Москвы, но через 400 км фуры начинают искать, где пообедать, а через 800 км ищут, где переночевать и помыться, — рассказал Роман Фатыхов. По его оценке, трафик составляет примерно 100 тысяч автомобилей в сутки.

Кроме того, «Транзит-Сити» в партнерстве с федеральной сетью «ТриА Девелопмент» построит придорожный отель вдоль трассы М-12. Его емкость — 49 номеров уровня три звезды. До этого московская гостиничная компания построила две гостиницы вдоль трассы М-7 на территории Лаишевского и Пестречинского районов. Инвестиции в каждую оцениваются около 240 млн рублей. Разрешение на примыкание к М-12 выдано ГК «Автодор». Всего федеральная сеть планирует построить 200 отелей в регионах РФ.

В этом году ГК «Автодор» проведет международный автопробег по трассе М-12 из Москвы в Екатеринбург, сообщил Роман Фатыхов. «Звонили и спрашивали — можно ли здесь будет остановиться», — рассказал он во время муниципального часа.