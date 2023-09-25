В Иннополисе запустят российско-китайское производство телеком-оборудования

Совместное предприятие с объемом вложений в 2 млрд рублей направит первые партии продукции на оснащение трассы М-12

В Татарстане запустят российско-китайское производство телеком-оборудования общей стоимостью 2 млрд рублей. Совместное предприятие в условиях технологической блокады решило разместить сборку изделий на территории «Иннопарка» в Иннополисе. Соответствующее соглашение было подписано на полях международного форума Kazan Digital Week. Интересно, что компания «Та-Ит» собирается открыть завод в конце года, почти одновременно с запуском завода ICL по производству материнских плат.



В Иннополисе запустят фабрику телеком-оборудования

Соглашение о сотрудничестве между АО «Особая экономическая зона «Иннополис» и ООО «Та-Информационные технологии» («Та-Ит») было подписано на полях международного форума Kazan Digital Week. В присутствии вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова договоренности скрепили подписями генеральный директор ОЭЗ Ренат Халимов и глава российско-китайской компании Ардашер Бозоров.

Согласно условиям сделки, особая экономическая зона передает в аренду производственные площади в технопарке высоких технологий «Иннопарк», а сам резидент откроет сборку импортозамещающего телекоммуникационного оборудования. Совместное предприятие учреждено в партнерстве с китайским производителем Medin Croup, входящим в топ-10 поставщиков «железа» для глобальных игроков телекоммуникационной отрасли и планирует заместить 10% российского рынка сетевого оборудования, уточнил «Реальному времени» гендиректор «Та-Ит» Ардашер Бозоров.

В свою очередь ОЭЗ «Иннополис» вместе с университетом собираются «монетизировать» собственные разработки в локализации компонентной базы в условиях санкционных ограничений, добавили представители зоны. Запуск производства запланирован на конец этого года, уточнили представители сторон.

Соглашение о сотрудничестве ОЭЗ «Иннополис» и «Та-Ит» было подписано на полях международного форума Kazan Digital Week. предоставлено realnoevremya.ru ОЭЗ «Иннополис»

«На российском рынке ТКО образовался огромный вакуум»

Номенклатура изделий совместного предприятия включает в себя различные виды телекоммуникационного оборудования для обеспечения доступа, прежде всего, мобильной сети связи. На первом этапе ежемесячный выпуск составит не менее 100 тысяч штук разных коммутаторов, рассказал нашему изданию Ардашер Бозоров. Руководитель компании не уточнял детально, но в проекте Стратегии развития отрасли связи до 2035 года говорится, что для достижения технологического суверенитета в отрасли связи перечень телеком-оборудования (ТКО) для технологии доступа «мобильные сети связи» должен состоять из семи позиций сетевого ТКО (2G/GSM, 4G/LTe-Advanced, 5G/IMT-2020, 6G/IMT-2027, 4EPC, 5GC, 6G Core) и двух позиций пользовательского ТКО (смартфоны, терминалы IoT).

— С уходом западных производителей на российском рынке ТКО образовался огромный вакуум. Коммутаторы для обеспечения мобильной связи необходимы на всех направлениях: от социальных объектов до промышленных предприятий, — отметил Ардашер Бозоров.

В дальнейшем резидент татарстанской особой экономической зоны намерен расширить выпуск оборудования для передачи данных по Wi-Fi и охватить всю линейку IT-оборудования, уточнил он. Первый этап программы локализации будет основан на китайской аппаратной базе.

— Сначала необходимые компоненты будем покупать у китайского производителя, но в соотношении не превышая 60 на 40%, — пояснил руководитель компании, добавив, что расширение собственной базы планируется достичь в сотрудничестве с Университетом Иннополис, — Вместе с его специалистами будем смотреть, какие части можно заменить на отечественные элементы. Конечная цель локализации — попасть в реестр отечественных производителей, который ведет Минпромторг РФ. Суть проекта — быть независимым от внешних поставщиков и удовлетворить потребности внутреннего рынка. Сейчас подаем документацию, проходим аккредитацию.

Руководитель компании добавил, что расширение собственной базы планируется достичь в сотрудничестве с Университетом Иннополис. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Пока это частный капитал китайских партнеров, без участия банков»

Суммарный объем инвестиций в российско-китайское производство телеком-оборудования в Татарстане составит 2 млрд рублей, уточнил гендиректор СП. «Пока это частный капитал китайских партнеров, без участия банков». При этом производитель собирается сохранить цену продукции доступной, а качество обещает не ниже, чем у западных производителей.

Технопарк высоких технологий на территории татарстанской особой экономической зоны уже введен в эксплуатацию. В июле он был заполнен более чем наполовину.

— Касательно «Иннопарка» в городе Иннополис — более 60% площадей уже сдано, — заявлял генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, — По оставшимся площадям сейчас ведем переговоры. Там достаточно много желающих, кто хочет зайти, но приняли для себя концепцию размещения именно тех, кто нам подходит по формату. То есть это высокотехнологичные производства, которые могут оперативно решать стратегические задачи, которые сейчас стоят перед страной.

Спикер выразил уверенность, что до конца года технопарк будет заполнен не полностью. По его словам, на данный момент одобрено размещение еще пяти компаний.

— У нас там 12 тысяч квадратных метров, из них 10 тысяч «квадратов» — производственные площади, — отметил Халимов.

Из них 5 тысяч «квадратов» займет российско-китайская компания «Та-ИТ», остальные — завод материнских плат ICL. Оба будут сданы одновременно — в конце года. Первые поставки выпущенного в Татарстане телеком-оборудования запланированы для оснащения трассы М-12.