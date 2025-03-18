Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков и его команда готовятся к выходам в открытый космос

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий проведут два выхода в открытый космос в рамках предстоящей восьмимесячной экспедиции. Старт пилотируемого корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля, и экипаж уже активно готовится к миссии. Об этом сообщили в ТАСС.

На пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина командир экипажа Рыжиков сообщил, что программа выхода в открытый космос была обновлена.

— Планируем в октябре выполнить два выхода в открытый космос, — уточнил он.

Ранее командир отряда космонавтов Олег Кононенко сообщал о том, что во время миссии намечен как минимум один выход.

Рыжиков добавил, что к моменту выхода на орбиту на Международной космической станции (МКС) будет доступен второй скафандр «Орлан-МКС» из новой партии.

— Внекорабельная деятельность будет осуществляться уже в них, — подчеркнул он.

Космонавты не только будут выполнять выходы в открытый космос, но и проведут около 50 научных экспериментов за время своей миссии. В их числе запланированы два новых эксперимента, которые помогут расширить наши знания о космических условиях.

Дублерами Рыжикова и Зубрицкого выступят космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Джонни Ким. Возвращение «Союза МС-27» на Землю ожидается 9 декабря.