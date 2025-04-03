Аналитики назвали самые популярные б/у смартфоны в России

Фото: Максим Платонов

По данным аналитиков «Авито», в 2024 году на платформе лидируют продажи подержанных iPhone. На долю Apple приходится 63% от всех проданных в ресейле смартфонов. Samsung занимает второе место с долей 12%, Xiaomi — третье с 11%. Также в рейтинге представлены HONOR (3%) и realme (2%).

В топ-5 самых востребованных моделей вошли:

iPhone 11 (11% продаж);

iPhone 12 (4,5%);

iPhone XR (4,5%);

iPhone 13 (4%);

iPhone 13 Pro (3%).

Цены на эти модели за год снизились на 23%. Существенный рост продаж показали более новые модели: iPhone 14 Pro (рост в 2 раза), iPhone 13 (+100%), iPhone 14 Pro Max (+70%), iPhone 13 Pro (+57%) и iPhone 12 (+36%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди других брендов популярностью пользуются Samsung Galaxy A51, Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy S23 Ultra и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Павел Комаров, руководитель направления «Электроника и бытовая техника» «Авито», пояснил, что снижение цен на б/у смартфоны связано с естественным устареванием моделей и выходом новых устройств, а также с влиянием курса рубля на ценообразование.

Напомним, что цены на товары Apple могут значительно вырасти после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.



Матвей Гавриков