Эксперт рассказал о новых схемах обмана детей в интернете

Фото: Максим Платонов

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал о распространенных схемах обмана детей в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, мошенники создают фишинговые сайты игровых платформ и предлагают «бесплатные» подписки или игровую валюту взамен на выполнение определенных действий. Они просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков.

Другая популярная уловка — создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам.

Реальное время / realnoevremya.ru

В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят общение в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. Там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета.

Основная цель злоумышленников — банковские приложения родителей. Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля может привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничествами с детьми. Злоумышленники звонят им по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и требуют провести дома «видеообыск».

Рената Валеева