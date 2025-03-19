Эксперт рассказал о новых схемах обмана детей в интернете
Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал о распространенных схемах обмана детей в интернете. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, мошенники создают фишинговые сайты игровых платформ и предлагают «бесплатные» подписки или игровую валюту взамен на выполнение определенных действий. Они просят ребенка взять телефон родителей, разблокировать экран, сфотографировать его и войти в приложения банков.
Другая популярная уловка — создание фишинговых сайтов, которые внешне неотличимы от официальных страниц банков или игровых платформ. Ребенок переходит по ссылке и вводит данные, которые мгновенно попадают к преступникам.
В некоторых случаях злоумышленники начинают общаться в игровых чатах, а затем переносят общение в мессенджеры, где отсутствуют встроенные системы защиты. Там они могут выманить личные данные и информацию про банковские счета.
Основная цель злоумышленников — банковские приложения родителей. Эксперт посоветовал родителям проводить беседы с детьми и объяснять им, что в интернете, чатах и мессенджерах, точно так же, как и на улице, нельзя разговаривать с незнакомцами и принимать подарки. Недостаток родительского контроля может привести к серьезным последствиям, от утечки личных данных до потери крупных денежных сумм.
Ранее в МВД рассказали о новой схеме мошенничествами с детьми. Злоумышленники звонят им по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и требуют провести дома «видеообыск».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.