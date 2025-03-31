«Авито» вложит 12 млрд рублей в разработки генеративного ИИ до 2028 года

«Авито» планирует вложить в технологии генеративного искусственного интеллекта порядка 12 млрд до 2028 года и получить более 21 млрд рублей от их использования.

В прошлом году первые запуски продуктов с применением GenAI уже принесли 670 млн рублей. На 2025 год запланировано внедрение еще 20 новых сценариев использования генеративных моделей с потенциалом более 1 млрд рублей.

Также в рамках стратегии развития GenAI компания представила новое семейство генеративных моделей — текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision, которая работает с изображениями и текстом, анализирует визуальные характеристики товаров, распознает текст на изображениях, определяет качество фотографий и модерирует визуальный контент. Модели обучены на базе нейросети Qwen2.5 с 7 миллиардами параметров и специализированы для задач, связанных с покупкой и продажей. Глубокое обучение проходило с использованием датасета объемом более 10 терабайт, включающего как открытые источники, так и собственные обезличенные данные «Авито».

Кроме того, компания организует новые образовательные инициативы для подготовки кадров в области ИИ. В 2024 году она уже запустила магистратуру по Data Science в МФТИ, а в сентябре 2025 года стартуют еще три новые программы: по разработке в ИТМО, Data Science и продуктовому менеджменту в НИУ ВШЭ. Компания также планирует получить образовательную лицензию для запуска полноценного центра дополнительного образования.