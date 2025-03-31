В Telegram началась заморозка аккаунтов пользователей за нарушения правил

Мессенджер Telegram начал замораживать аккаунты пользователей, которые не соблюдают правила сервиса. Об этом сообщили в пресс-службе Лиги безопасного интернета, подчеркивая, что в новой версии приложения уже появились первые замороженные аккаунты.

Заморозка аккаунта означает, что пользователи не смогут отправлять сообщения и взаимодействовать с другими на платформе. Однако они все еще могут читать сообщения в своем профиле.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Пользователи, чьи аккаунты были заморожены, могут обжаловать это решение через специального бота. Важно помнить, что если не подать апелляцию в установленный срок, аккаунт будет удален.

Эти меры направлены на улучшение безопасности и соблюдение правил в Telegram, что может повлиять на поведение пользователей в мессенджере.

Напомним, что чат-бот Grok на основе ИИ, разработанный xAI Илона Маска, теперь доступен в Telegram, сообщает аккаунт Grok в соцсети X. Однако им могут воспользоваться только пользователи с премиум-аккаунтами.

Ранее, 20 марта, Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с достижением мессенджера — более 1 миллиарда активных пользователей в месяц.



Анастасия Фартыгина