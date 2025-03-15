В Казани представят дроны-перехватчики с ИИ

Они будут защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА

Фото: Динар Фатыхов

В Казани при поддержке Народного фронта разрабатывают дроны с ИИ, способные защищать объекты критической инфраструктуры от БПЛА противника. Летом продемонстрируют опытный образец изделия. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель разработчика.

— Позади этап научно-исследовательских работ, сейчас ведется обучение ИИ на больших базах данных, в том числе получаемых с радиолокации. Впереди проведение опытно-конструкторских работ. Летом будет представлен дрон, который без управления оператора сможет перехватывать вражеский БПЛА на объектах критически важной инфраструктуры, — сказал он.

Казанские разработчики предполагают, что этот дрон будет интегрирован в состав специального комплекса, который будет устанавливаться на стратегических объектах и на предприятиях ТЭК.

— Наш дрон-перехватчик будет способен самостоятельно атаковать цель, донаводиться на нее с помощью тепловой головки. ИИ сам передаст в полетный контроллер выявленные радиолокационной станцией координаты дрона-нарушителя. Далее перехватчик со скорость 360 километров в час осуществит кинетический удар, — отметил собеседник агентства.

Максим Кокунин / realnoevremya.ru

По его словам, ИИ анализирует все данные от внешних источников, камера донаводится на вражеский коптер, в этот момент картинка транслируется в ситуационный центр на территории какого-либо производства, например на НПЗ.

— Оператору остается только принять решение и отдать команду дрону-перехватчику. Самое главное, что этот комплекс легко масштабируется, — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, в Казани студенты авиационного института разработали беспилотник-разведчик под названием «Аватар», который способен вести разведку на расстоянии до 40 км. Проект получил поддержку от Народного фронта.

Елизавета Пуншева