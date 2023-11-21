Объемы поставок в российские войска беспилотников выросли в 16 раз с начала спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок в войска беспилотников выросли в 16 раз с начала спецоперации. Об этом он сказал на коллегии оборонного ведомства.

— Объемы поставок в войска, по сравнению с началом прошлого года, основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно — в 4,9 раза, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз, — сообщил министр.

Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Сергей Шойгу потребовал продолжать модернизировать существующие вооружения и создавать новые образцы с последующей их апробацией в ходе специальной военной операции.

Ранее глава ведомства заявил, что ВСУ с начала месяца потеряли свыше 13 700 человек и порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники. По его словам, многие украинские военные сдаются в плен, понимая бессмысленность попыток прорвать оборону российских войск.



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Айрат Назипов