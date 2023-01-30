Льготную ипотеку для IT-специалистов расширили: ее могут получить сотрудники от 18 до 50 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь ее могут получить сотрудники от 18 до 50 лет, тогда как ранее она была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



— Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет.

Мишустин отметил, что кроме этого смягчаются и требования по заработной плате. При оформлении льготной ипотеки будет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Программа льготной ипотеки стартовала в России в апреле 2022 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября. В июне ставку по такой ипотеке снизили до 7% годовых.

Татарстан вошел в число регионов России, где сотрудники ИТ-компаний активнее всего оформляют льготную ипотеку. Также в данный перечень попали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области.

По итогам вышедшей в «Реальном времени» статьи о невысоком спросе на IT-ипотеку редакция получила еще один отклик. Свое мнение о причинах непопулярности программы высказал Ильдар Суфияров, замдиректора казанской IT-компании «Технаксис» по взаимодействию с органами власти. Два года назад он ушел в сферу цифровых технологий и возглавил соответствующий отдел в Госкомитете РТ по тарифам. В авторской колонке для нашего издания он рассказал о недочетах ипотечной программы для заемщиков-айтишников.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко