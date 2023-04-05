«Наша гордость», «Белемсар», Smart Market-Space: ключевые пункты программы научного развития Татарстана

До 2030 года Татарстан будет стремиться выбиться в лидеры научно-технического развития

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кабинет министров Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие», которая будет реализовываться на территории республики до 2030 года. Предполагается, что за это время регион сформирует мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития, а также сможет оказаться в числе 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики. Более того, данный проект поможет войти в топ-3 ведущих российских научно-образовательных центров, а также выбиться в лидеры по развитию креативной экономики. Подробности — в материале «Реального времени».

На реализацию программы планируют потратить 7,646 млрд рублей

Координатором данной программы является Министерство образования и науки Татарстана, а в число ее государственных заказчиков входят Минэкономики, Мипромторг, Минцифра, Минсельхозпрод, Минспорт, Минэкологии, Минтранс, Минтруд, Минстрой, а также Агентство инвестиционного развития (АИР) и Академия наук республики.

Согласно проекту, для достижения всех поставленных целей региону необходимо решить следующие основные задачи:

создать открытую и конкурентную научно-образовательную и инновационную инфраструктуру и действенную систему институциональной поддержки;

создать условия для привлечения и самореализации талантов в области науки, технологий и инноваций;

обеспечить действенную мотивацию для привлечения одаренной молодежи в сферу науки;

создать условия, при которых обучающийся мог бы не только получить знания, но и реализовать идею, «собрать» перспективный и востребованный проект;

сформировать рынок интеллектуальных продуктов.

Объем финасирования всей программы составляет 7,646 миллиарда рублей, из которых более 7 миллиардов приходятся на республиканский, а 635 миллионов на федеральный бюджеты. Согласно предварительным рассчетам, в текущем году на реализацию данного проекта будет выделено 2 миллирада рублей. Также уже имеются плановые расчеты на 2024 и 2025 годы — 3 и 1 миллиард соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан переходит на внутренние направления в научной работе

Стоит отметить, что вся основная программа состоит из целого перечня различных подпрограмм:

«Развитие естественно-научного образования («ФизматбиохимИКТ»)» — 2,1 миллиарда рублей . «Развитие кадров научно-образовательного кластера до 2030 года («Наша гордость»)» — 1,1 миллиарда рублей . «Проведение комплекса конгрессно-выставочных и просветительских мероприятий, способствующих популяризации результатов научных исследований по приоритетам научно-технологического развития, на 2023—2030 годы («Белемсар»)» — 40 миллионов рублей . «Создание единого интеллектуального научно-образовательного пространства (Smart Market-Space)» — 8,4 миллиона рублей . «Внедрение инновационных ваучеров как инструмент стимулирования научно-технологического развития на 2023—2030 годы» — 426 миллионов рублей . «Создание научно-технологического задела для формирования и развития отраслей новой экономики к 2030 году» — 3,9 миллиона рублей . «Поддержка и стимулирование изобретательской деятельности на 2023—2030 годы» — 3,6 миллиона рублей .

Как указывается в постановлении кабмина, все эти подпрограммы направлены на то, чтобы Татарстан мог противостоять целому ряду вызовов, с которыми в современной истории прошлось столкнуться всей стране. В первую очередь это масштабное санкционное давление и ограничение внешней торговли, которые заставляют правительство выработать новые стратегические решения в технологическом развитии.

— Крайне актуальным из них является импортозамещение иностранных технологий и товаров, покидающих российский рынок. Учитывая, что доля этих товаров в структуре хозяйственного оборота Татарстана весьма высока, гипотеза о возникновении повышенных рисков устойчивого развития представляется вполне очевидной. В этой связи важной задачей сегодня будет являться поиск и обоснование направлений, обеспечивающих процессы импортозамещения технологий и иностранных товаров конечного и промежуточного потребления, используемых в производственных циклах, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Студентов, работников и площадей должно стать больше

Ожидаемыми конечными результатами реализации данной программы, согласно документу, должны стать следующие достижения:

А) Обеспечение развития высокотехнологичных и наукоемких производств за счет подготовки и накопления высококвалифицированных кадров.

2030 год к уровню 2021 года: рост удельного веса населения с высшим образованием в 1,17 раза; рост количества студентов в расчете на 10 тысяч человек в 1,16 раза; увеличение доли иностранных студентов в общей численности в 1,5 раза; увеличение доли магистрантов и аспирантов в 1,7 раза; рост доли валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Образование» в 1,4 раза.

Б) Создание эффективной научно-исследовательской среды региона и условий для проведения исследований и разработок.

2030 год к уровню 2021 года: рост численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 3 раза; рост количества публикаций в ядре Российского индекса научного цитирования до 0,7 единицы (базовое значение — 0,34); рост количества цитирований за пятилетний период до 20,9 (базовое значение — 7,5); увеличение доли валовой добавленной стоимости по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» в 1,4 раза; увеличение доли внутренних затрат на исследования в 2,7 раза.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В) Создание условий для повышения изобретательской и инновационной активности населения.

2030 год к уровню 2021 года: рост количества отечественных патентных заявок на изобретения в 1,5 раза; рост затрат на инновационную деятельность организаций в процентах от общего объема отгруженных товаров в 2 раза; рост доли бюджетных средств в общих затратах на инновационную деятельность в 3,8 раза; рост доли продукции высокотехнологичных отраслей в ВРП в 1,2 раза; рост доли малого и среднего предпринимательства в ВРП в 1,1 раза.

Г) Накопление эффективного интеллектуального человеческого капитала и создание привлекательной среды в сфере научно-технической деятельности.

2030 год к уровню 2021 года: увеличение доли научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, до 80%; увеличение доли молодых научно-педагогических работников (до 39 лет) в 1,2 раза; рост отношения зарплаты к средней по экономике региона в 1,18 раза.

Д) Усиление инфраструктуры системообразующих организаций и новых промышленных высокотехнологических рынков.

2030 год к уровню 2021 года: увеличение фондовооруженности организаций высшего образования в 3 раза; увеличение фондовооруженности организаций в области науки и исследований в 2 раза; увеличение площади общежитий на 1 студента очной формы обучения в 1,9 раза; увеличение площади учебно-лабораторных зданий на 1 студента очной формы обучения в 1,4 раза.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сильные и слабые стороны Татарстана в научной и инновационной сферах

Стоит отметить, что для составления данной программы власти Татарстана провели анализ сильных и слабых сторон республики в научно-образовательной и инновационной сферах. Так, к сильным они относят:

Образовательный потенциал и международную активность.

Третье место среди субъектов России по ключевым параметрам социально-экономического развития, а также четвертое место в рейтинге регионов по качеству жизни.

Третье место в рейтинге инновационного развития (после Москвы и Санкт-Петербурга).

На долю молодых исследователей (до 39 лет) в общей численности работающих в этой сфере в целом по России в 2021 году приходилось 44%, для сравнения: в Татарстане — около 60%.

Удельный вес сектора высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки в целом по стране составил в 2021 году около 10%. В республике на это пришлось вдвое больше — около 1/5 объема затрат (20,7%).

Основные фонды высшего образования в 2021 году в Татарстане составили 62,6 миллиарда рублей, или 114% к показателям 2016 года.

Обеспеченность общежитиями за рассматриваемый период составила в республике 7,5 кв. метра на 1 студента очной формы обучения, в целом по стране — 6,5 кв. метра.

Доля инвестиций в основной капитал в Татарстане к ВРП составила в 2020 году 23,4%, в России — 21,5% к ВВП.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Среди слабых сторон Татарстана в документе отмечаются:

Не синхронизированы показатели образовательных, научных учреждений, реального сектора и институтов развития.

Асинхронность и низкие амбиции в целевых показателях образовательных, научных учреждений, реального сектора и институтов развития.

Недофинансирование сектора науки и научных исследований и дефицит ресурсов для развития.

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в валовом продукте по России в последние годы находился в диапазоне 1,14—1,28%, в 2020 году он составил 1,25%. Лидерами являются Томская область — 2,9% и Санкт-Петербург — 2,6%, что сопоставимо по значениям с Финляндией — 2,8%. Далее идут Москва — 2,2% и Новосибирская область — 2%. Для сравнения: в Сингапуре и Канаде — 1,9% и 1,5%. Татарстан — 0,73%.

Ограниченный спрос на научные разработки и технологические инновации со стороны реального сектора.

Разобщенность и отсутствие эффективной системы коммуникации и кооперации сектора научных организаций, промышленных предприятий и других объектов реального сектора экономики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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